Резніков поспілкувався зі своїм польським колегою: про що говорили

Резніков також подякув Блащаку і Польщі за непохитну підтримку в боротьбі з російською агресією

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше у 2023 році поспілкувався з міністром національної оборони Польщі Маріушом Блащаком. Про це Резніков написав у Twitter.

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Сторони обговорили проєкти, які посилять цьогоріч обороноздатність української армії.

«У мене був перший дзвінок у 2023 році з моїм польським колегою Маріушом Блащаком. Ми обговорили широкий спектр проєктів, які планується реалізувати цього року, що значно підвищить обороноздатність української армії», – зазначив Резніков у Твіттері.

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Міністр також подякував полякам за непохитну підтримку у відсічі російській агресії.

I had the 1st 📞call in 2023 with my 🇵🇱 counterpart @mblaszczak . We discussed a wide range of projects to be implemented this year that will significantly increase defence capabilities of #UAarmy. Thank you 🇵🇱 for your unwavering support in repelling russian aggression

🇺🇦🤝🇵🇱 pic.twitter.com/MNRG8lLtxG — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 3, 2023

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков звернувся із попередженням до російських мобілізованих.

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Також Резніков розповів, скільки потрібно часу на відновлення армії РФ після втрат в Україні.