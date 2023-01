Резніков поспілкувався зі своїм польським колегою: про що говорили

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше у 2023 році поспілкувався з міністром національної оборони Польщі Маріушом Блащаком. Про це Резніков написав у Twitter.

Сторони обговорили проєкти, які посилять цьогоріч обороноздатність української армії.

«У мене був перший дзвінок у 2023 році з моїм польським колегою Маріушом Блащаком. Ми обговорили широкий спектр проєктів, які планується реалізувати цього року, що значно підвищить обороноздатність української армії», – зазначив Резніков у Твіттері.

Міністр також подякував полякам за непохитну підтримку у відсічі російській агресії.

I had the 1st 📞call in 2023 with my 🇵🇱 counterpart @mblaszczak . We discussed a wide range of projects to be implemented this year that will significantly increase defence capabilities of #UAarmy. Thank you 🇵🇱 for your unwavering support in repelling russian aggression

