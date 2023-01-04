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Резніков поспілкувався зі своїм польським колегою: про що говорили

Альона Боженко
glavcom.ua
Резніков поспілкувався зі своїм польським колегою: про що говорили
Резніков зателефонував міністру оборони Польщі
фото із відкритих джерел

Резніков також подякув Блащаку і Польщі за непохитну підтримку в боротьбі з російською агресією

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше у 2023 році поспілкувався з міністром національної оборони Польщі Маріушом Блащаком. Про це Резніков написав у Twitter.

Сторони обговорили проєкти, які посилять цьогоріч обороноздатність української армії.

«У мене був перший дзвінок у 2023 році з моїм польським колегою Маріушом Блащаком. Ми обговорили широкий спектр проєктів, які планується реалізувати цього року, що значно підвищить обороноздатність української армії», – зазначив Резніков у Твіттері.

Міністр також подякував полякам за непохитну підтримку у відсічі російській агресії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков звернувся із попередженням до російських мобілізованих.

Також Резніков розповів, скільки потрібно часу на відновлення армії РФ після втрат в Україні.

 

Теги: Польща міністр Олексій Резніков

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