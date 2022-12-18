Родичі нардепа Петьовки моталися за кордон під час війни. Суд оцінив, яка у цьому роль політика

Феміда вважала, що обранець не порушив закону і виконував повноваження народного депутата

Обранець кілька разів просив дозволу у начальника військової адміністрації Закарпатської області на виїзд з країни для інших людей

Печерський районний суд Києва закрив справу щодо народного депутата з депгрупи «Довіра» Василя Петьовки через відсутність складу адміністративного правопорушення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову від 4 листопада.

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Наприкінці вересня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адмінпротокол на політика за звинуваченнями у вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, нардеп п’ять разів направляв депутатські звернення начальнику військової адміністрації Закарпатської області Віктору Микиті. У них він клопотав про надання дозволу на виїзд з країни для свого сина, двоюрідного брата і свата. Таким чином, обранець порушив питання, що становили його приватний інтерес, вважали у НАЗК.

У суді Василь Петьовка пояснив: до нього звернулись голови територіальних громад та представники благодійного фонду «Наша Паляниця», які вели перемовини про постачання гуманітарних вантажів для Закарпатської області. Далі політик звернувся до начальника військової адміністрації з пропозицією надати дозвіл на виїзд за кордон окремим особам. Серед переліку були й родичі обранця.

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Петьовка додав, що всі, хто виїжджав за кордон, повернулись до України, досягнувши домовленостей про поставки гуманітарної допомоги.

Натомість прокурор наполягав, що у діях нардепа є склад адміністративного правопорушення.

Суд дійшов висновків: хоч Петьовка підготував депутатські звернення, в яких було зазначено прізвища його родичів, однак кінцеве рішення ухвалював незалежний уповноважений орган. Тобто голова Закарпатської облдержадміністрації. Феміда вважала, що обранець, направляючи звернення, діяв відповідно до вимог закону, зокрема, виконував повноваження народного депутата.

Отже, у діях політика суд не підтвердив реального конфлікту інтересів.