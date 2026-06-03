Зеленський повідомив про розмову зі Стармером

Президент: Ми готуємося до перемовин та зустрічей

Сьогодні, 3 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Ми готуємося до перемовин та зустрічей, і це напрямок і про зброю для нашої оборони, і про нашу дипломатію – нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі точно потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Скоординувались, як вийти саме на це», – наголосив Зеленський.

Президент додав: «Також подякував Кіру за нещодавній пакет санкцій, які обмежать російські криптовалютні схеми. Абсолютно необхідно, щоб усі форми тиску на агресора посилювалися. Вдячний Британії за підтримку!».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський також провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. «Говорив з премʼєр-міністром Норвегії. Вдячний Йонасу за підтримку та слова співчуття через загибель наших людей напередодні від російської масованої атаки. Двадцять три людини були вбиті російськими ракетами та дронами, ще 151 людина поранена. Важливо, що Україна не наодинці, коли Росія завдає таких терористичних ударів», – зауважив він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду про залучення додаткових шляхів постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них. Головною темою обговорення стало затягування реалізації контракту на придбання американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.