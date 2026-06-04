Нардеп Герус засвітився на тенісному турнірі у Франції: як він це пояснив

Андрій Герус з Еліною Світоліною на тенісному турнірі у Франції

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Урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження

Народний депутат Андрій Герус від партії «Слуга народу» пояснив свою появу на тенісному турнірі Ролан Гаррос у Парижі.

Нардеп стверджує, що поїздка була пов'язана з робочим відрядженням, а вже лише після зустрічей він відвідав матчі українських тенісисток. Про це він написав на своїй сторінці, пише «Главком».

За словами Геруса, українська делегація у Франції проводила переговори щодо підтримки енергетики та відновлення України. Герус повідомив, що разом із колегами з енергетичного комітету провів низку зустрічей із представниками французьких державних структур, міжнародних консультантів та донорських організацій.

«Франція – наш дуже важливий партнер, який підтримує Україну у різних сферах, в тому числі в енергетиці. У Парижі ми перебували у відрядженні групою депутатів із енергетичного комітету та мали декілька зустрічей», – пише нардеп.

Зокрема, депутати обговорювали енергетичні реформи, відновлення української енергосистеми, розвиток відновлюваної енергетики та проєкти підтримки України.

За словами парламентаря, Франція наразі реалізує програму допомоги Україні на 71 млн євро, значна частина якої буде спрямована на енергетичні проєкти. Окремо обговорювався проєкт запуску додаткових генеруючих потужностей майже на 200 МВт.

Після офіційних зустрічей Герус відвідав матчі українських тенісисток Еліни Світоліної та Марти Костюк, які виступали на Ролан Гаррос.

«Еліна і Марта – це не просто спортсменки. Це люди, які несуть Україну у світ і допомагають нашим дітям навіть під час війни», – написав депутат. Він також повідомив, що побував на матчі 15-річної української тенісистки Поліни Скляр, яку назвав «надією українського тенісу».

Окремо Герус наголосив, що всі витрати на поїздку покривав самостійно. «Витрати на моє відрядження були за власний рахунок», – зазначив він.

Нагадаємо, у січні 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №69, якою суттєво обмежив виїзд за кордон для посадовців під час воєнного стану. Згідно з документом, члени уряду, народні депутати, судді, прокурори, керівники державних органів, представники місцевого самоврядування та низка інших категорій посадових осіб можуть перетинати державний кордон переважно лише у межах службових відряджень.

Винятки передбачені, зокрема, для лікування за кордоном, відвідування неповнолітніх дітей у визначених законом випадках або через смерть близьких родичів за межами України.