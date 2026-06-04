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Сибіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Сибіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
фото: МЗС України
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«Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах»,  – Сибіга

Між Києвом та Будапештом намітився серйозний дипломатичний прогрес на тлі інтеграції України до Європейського Союзу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про початок нового етапу взаємодії з Угорщиною, яка раніше неодноразово блокувала українські євроінтеграційні ініціативи. Про це очільник українського дипломатичного відомства написав у своїй соцмережі X, інформує «Главком».

Андрій Сибіга відзначив несподівано позитивну позицію Будапешта під час останніх євроінтеграційних процесів та висловив сподівання на довготривале покращення двосторонніх зв'язків.

«Ціную конструктивну взаємодію Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах – засновану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед», – наголосив міністр.

Окрім Будапешта, очільник закордонного відомства України висловив глибоку вдячність іншим європейським структурам, які забезпечують стабільний поступ Києва на шляху до членства в ЄС. Зокрема, він відзначив лідерську роль Кіпру, який наразі головує в Раді Європейського Союзу і допомагає просувати українське питання.

Сибіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною фото 1

Також міністр подякував усім країнам-членам ЄС, Європейській комісії та іншим європейським інституціям за їхню чітку та непохитну підтримку України у цей вирішальний період.

«Главком» писав, що Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини. У Будапешті заявили, що це може стати важливим кроком для розблокування подальшого просування України до членства в Європейському Союзі.

Раніше новий уряд Угорщини скасував одне з ключових блокувань попередньої влади Віктора Орбана, яке протягом двох років перешкоджало виплатам з Європейського фонду миру (EPF) для підтримки України. Будапешт більше не заперечує проти використання механізму Європейського фонду миру, через який країни ЄС отримують компенсації за озброєння та боєприпаси, передані Україні зі складів національних армій.

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Теги: Угорщина Петер Мадяр Андрій Сибіга

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