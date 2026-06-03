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Засідання Ради Україна – НАТО, удар по Дніпру. Головне за 3 червня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Засідання Ради Україна – НАТО, удар по Дніпру. Головне за 3 червня 2026
колаж: glavcom.ua
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Дайджест новин 3 червня 2026 року

Російська терористична армія атакувала Дніпро. У Києві вперше відбулося засідання Ради Україна – НАТО. Володимир Зеленський підписав офіційні укази про звільнення та призначення у вищому командуванні Національної гвардії України.

«Главком» склав добірку головних подій 3 червня.

Удар по Дніпру

Окупанти атакували склад АТБ у Дніпрі
Окупанти атакували склад АТБ у Дніпрі
фото: Олександр Ганжа/Telegram

Російська терористична армія атакувала склад супермаркету АТБ у Дніпрі. Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що ворог завдав повторного удару по Дніпровському району. За його словами, медична допомога знадобилася шістьом людям, п'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.

Також унаслідок удару ворожого БпЛА в Дніпрі було пошкоджено інноваційний термінал «Нової пошти».

Перше засідання Ради Україна – НАТО у Києві

Президент подякувати всім представникам країн НАТО за сьогоднішню присутність в Україні
Президент подякувати всім представникам країн НАТО за сьогоднішню присутність в Україні
фото: скриншот з відео

У Києві вперше відбулася зустріч Ради Україна – НАТО. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«Зустріч Ради Україна – НАТО – це особливий формат нашої взаємодії. Перша зустріч у такому форматі в Києві – справді історично. І важливо, що цей формат допомагає сфокусувати увагу партнерів на ключових речах. Передусім ППО – те, що потрібно найбільше, захист від російських ракет. Сьогодні є рішення шести країн, що вони зроблять внески у PURL. Дякую», – зауважив Зеленський.

Візит Рютте до Києва

Рютте прибув з візитом до української столиці
Рютте прибув з візитом до української столиці
фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з візитом до української столиці. На кадрах оприлюднених пресслужбою видно, що генсека зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зокрема, Рютте на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським звернувся до росіян.

Також генсек НАТО заявив, що постачання Україні американських ракет-перехоплювачів триває. «Хороша новина в тому, що постачання цих критично важливих перехоплювачів зі Сполучених Штатів в Україну триває щодня і щотижня», – сказав він.

Кадрові перестановки у керівництві Нацгвардії

Мироненка призначено заступником командувача Національної гвардії України
Мироненка призначено заступником командувача Національної гвардії України
фото: Наталя Заболотна/Facebook

Президент України Володимир Зеленський підписав офіційні укази про звільнення та призначення у вищому командуванні Національної гвардії України. Згідно з офіційними документами:

  • Звільнення: указом президента з посади заступника командувача Національної гвардії України звільнено Осипенка Олексія Леонідовича.
  • Призначення: Наступним указом на посаду заступника командувача Національної гвардії України призначено Мироненка Олега Миколайовича.

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  • Рубіо назвав головну перешкоду миру в Україні.

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Теги: війна НАТО Марк Рютте Володимир Зеленський Дніпро Нацгвардія

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