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Сили безпілотних систем підбили підсумки за рік та оприлюднили статистику втрат ворога

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Сили безпілотних систем підбили підсумки за рік та оприлюднили статистику втрат ворога
Роберт Бровді відзвітував про роботу Угруповання
фото з відкритих джерел
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Загалом за рік бойової роботи українські безпілотники виконали 1,65 млн бойових місій

Угруповання Сил безпілотних систем Збройних Сил України підбило підсумки своєї роботи за рік та оприлюднило приголомшливу статистику верифікованих втрат ворога. За 358 діб з моменту створення командування, українські дрони нейтралізували понад 100 тис. живої сили противника та знищили сотні тисяч одиниць техніки, що втричі перевищує чисельність угруповання, яке Росія кидала на захоплення української столиці у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис командувача Сил Безпілотних Систем Роберта Бровді (Мадяр) у соцмережі.

Роберт Бровді повідомив, що станом на 4 червня 2026 року оператори безпілотників перейшли позначку у 100 082 підтверджених втрат окупантів у живій силі (дані офіційно верифіковані у військовій системі місії):

  • Загиблі (200-ті): 53 477 осіб.
  • Поранені (300-ті): 46 605 осіб.

Для порівняння, у лютому 2022 року на штурм Києва через Білорусь та повітрям Росія кинула близько 35 тис. «елітних» десантників та морпіхів. Таким чином, лише за рік «пташки» СБС ліквідували втричі більше загарбників, ніж налічувало все початкове київське угруповання ворога.

Сили безпілотних систем були офіційно створені 11 червня 2025 року у складі 12 підрозділів.

Загалом за рік бойової роботи українські безпілотники виконали 1,65 млн бойових місій, що становить близько 5000 вильотів щодня. За цей час було знищено або уражено 350 тис. унікальних ворожих цілей. Статистика демонструє, що кожен третій ліквідований окупант та кожна третя знищена одиниця техніки РФ на фронті – це прямий результат роботи СБС.

Серед підтверджених та найбільш чутливих втрат російської армії:

  • Засоби протиповітряної оборони: 248 одиниць.
  • Танки: 817 одиниць.
  • Бронетехніка: 1 379 одиниць.
  • Артилерія: 5 232 одиниці.
  • Системи залпового вогню: 281 одиниця.
  • Логістичний транспорт: 26 430 одиниць.
  • Ворожі дрони (розвідники, «Шахеди», «Гербери»): 37 536 одиниць.
  • Авіація (літаки та гелікоптери): 13 одиниць.
  • Точки вильоту ворожих пілотів: 10 848 позицій.

Наразі до складу Угруповання входять такі відомі підрозділи як:

  • «Птахи Мадяра» (414-та ОБрБпС),
  • «Ахіллес»,
  • «Фенікс»,
  • «Nemesis»,
  • «Rarog»,
  • батальйон «К-2» та інші.

Командування вже затвердило план дій на наступний рік: бійці планують подвоїти поточні результати та вийти на показник у 200 000 ліквідованих окупантів і 650 000 знищених технічних цілей ворога.

«Джентельмені, вітаю та дякую за потужний результат. Кожний третій черевець і шкірна третя ворожа ціль відпрацьовані силами СБС. Києва за три дні більше ніколи не станеться», - нвписав Роберт Бровді.

«Главком» писав, що Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України завдали чергового результативного удару по військовій інфраструктурі на території Російської Федерації. Цієї нічні під прицілом українських безпілотників опинився військовий аеродром в околицях Таганрога Ростовської області. У результаті точної атаки окупанти втратили оперативно-тактичний ракетний комплекс та два дефіцитні дальні літаки.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді підтвердив, що оператори 1-го окремого центру СБС уразили російський корвет «Бойкий» у Кронштадті під Санкт-Петербургом

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Теги: Роберт Бровді ворог втрати

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