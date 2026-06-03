Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент підтвердив, що поїде на саміт НАТО в Анкарі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент підтвердив, що поїде на саміт НАТО в Анкарі
Президент зробив заяву про саміт НАТО
фото: скриншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зеленський: Головне, щоб саміт став результативним для України

Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Ми обговорили з генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі – для України є запрошення, ми будемо представлені», – сказав президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський додав: «І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один із таких потенційних результатів».

Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО в Анкарі. «Я вже запросив його… Він буде там, як і в Гаазі», – сказав він.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня 2026 року. Пресслужба НАТО пояснює, що це вже вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт. Перед цим лідери зустрічались у Стамбулі у 2004 році. Цього разу захід відбудеться у президентській резиденції у Бештепі в Анкарі.

Теги: саміт НАТО Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саме Дуда у 2023 році нагородив Зеленського орденом Білого Орла
Дуда прокоментував заклики забрати у Зеленського найвищу нагороду Польщі
Сьогодні, 09:00
За словами глави держави, удар по Саратовському НПЗ був завданий у ніч проти 31 травня
Зеленський підтвердив удар по стратегічному НПЗ у Саратові: ціль була за 700 км від фронту
31 травня, 17:53
Серед країн НАТО немає єдності стосовно фінансування України
НАТО визначається з форматом допомоги Україні
27 травня, 22:05
Прем'єр Угорщини Мадяр зустрінеться із Зеленським лише за однієї умови
Угорщина поставила умову для зустрічі Мадяра із Зеленським
27 травня, 14:44
Частина країн підтримує курс на відкриті двері для Києва, інші побоюються
Міністр оборони Швеції: армія України зі 110 бригад посилить НАТО
23 травня, 23:00
Питання перемир'я лишається відкритим
Трамп анонсував продовження військової кампанії проти Ірану
15 травня, 04:58
Зеленський зробив заяву про перемир'я РФ
Зеленський з іронією відреагував на плани іноземних делегацій відвідати Москву 9 травня
7 травня, 19:29
Українські дрони та російський парад на 9 травня. Чого очікувати
Українські дрони на 9 травня: «головний виклик» для Кремля
4 травня, 20:10
Зеленський вперше зустрівся з прем’єром Грузії Іраклі Кобахідзе
Зеленський провів першу зустріч із підсанкційним прем’єром Грузії
4 травня, 19:39

Політика

Президент підтвердив, що поїде на саміт НАТО в Анкарі
Президент підтвердив, що поїде на саміт НАТО в Анкарі
Засідання Ради Україна – НАТО, удар по Дніпру. Головне за 3 червня 2026
Засідання Ради Україна – НАТО, удар по Дніпру. Головне за 3 червня 2026
Зеленський повідомив про розмову зі Стармером
Зеленський повідомив про розмову зі Стармером
Президент повідомив, скільки балістичних ракет РФ може виробляти щомісяця
Президент повідомив, скільки балістичних ракет РФ може виробляти щомісяця
Зеленський відзвітував про перше засідання Ради Україна – НАТО у Києві
Зеленський відзвітував про перше засідання Ради Україна – НАТО у Києві
Зеленський підтвердив готовність говорити з Путіним напряму
Зеленський підтвердив готовність говорити з Путіним напряму

Новини

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Сьогодні, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Сьогодні, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Сьогодні, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua