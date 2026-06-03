Президент підтвердив, що поїде на саміт НАТО в Анкарі

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Зеленський: Головне, щоб саміт став результативним для України

Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Ми обговорили з генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі – для України є запрошення, ми будемо представлені», – сказав президент.

Зеленський: Сьогодні в Україні був Марк Рютте й посли всіх держав – членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна – НАТО. Всі представники країн саме в Україні після того, як росіяни намагалися вичавити наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна… pic.twitter.com/Sc0hjN3ELI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 3, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський додав: «І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один із таких потенційних результатів».

Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО в Анкарі. «Я вже запросив його… Він буде там, як і в Гаазі», – сказав він.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня 2026 року. Пресслужба НАТО пояснює, що це вже вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт. Перед цим лідери зустрічались у Стамбулі у 2004 році. Цього разу захід відбудеться у президентській резиденції у Бештепі в Анкарі.