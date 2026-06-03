Президент підтвердив, що поїде на саміт НАТО в Анкарі
Зеленський: Головне, щоб саміт став результативним для України
Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.
«Ми обговорили з генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі – для України є запрошення, ми будемо представлені», – сказав президент.
Зеленський додав: «І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один із таких потенційних результатів».
Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО в Анкарі. «Я вже запросив його… Він буде там, як і в Гаазі», – сказав він.
Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня 2026 року. Пресслужба НАТО пояснює, що це вже вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт. Перед цим лідери зустрічались у Стамбулі у 2004 році. Цього разу захід відбудеться у президентській резиденції у Бештепі в Анкарі.
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