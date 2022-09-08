Росія вимагає засідання Радбезу ООН щодо поставки зброї в Україну

Російський дипломат також зазначив, що відповідний запит буде негайно надіслано постпредству Франції

Росія вимагає сьогодні провести термінове засідання Ради Безпеки ООН, на якому має бути розглянуто питання поставок західної зброї Україні.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Радбез має обговорити «реальні загрози міжнародним миру і безпеці, породжені постачаннями іноземними державами озброєнь і продукції збройного призначення в Україну».

За словами Небензі, доповідати про це має заступниця генерального секретаря ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу, а також «представники громадянського суспільства».

Російський дипломат також зазначив, що відповідний запит буде негайно надіслано постпредству Франції, яка головує в Раді Безпеки ООН у вересні.

На першому засіданні Радбез ООН 6 вересня, російська влада відреагувала на повідомлення про закупівлю снарядів та ракет у Північної Кореї. Росія назвала такі новини фейковими.