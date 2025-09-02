Головна Країна Політика
Російський економіст назвав санкції, яких найбільше хоче позбутися Путін

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Російський економіст назвав санкції, яких найбільше хоче позбутися Путін
Найголовніше питання, що хвилює Москву, – скасування обмежень на банківські операції – Владислав Іноземцев
Іноземцев: «Байден так жоден банк і не відключив, але сама ця погроза подіяла»

У 2022-му році на самому початку запровадження серйозних санкцій Кремль спочатку був шокований, потім заявив, що вони йому пішли на користь. Проте зараз Путін підлещується до Трампа якраз тому, що сподівається хоча б частини з них позбавитися. Яких саме, в інтерв’ю «Главкому» розповів провідний російський економіст та «іноагент» Владислав Іноземцев.

«Кремль дуже хоче повернути нормальні доларові розрахунки із контрагентами. Щоб його партнери в Індії, Бразилії, Китаї не боялися: бо коли вони чують, що ваш контрагент – російський з усіма обмеженнями, що на нього накладені, це одразу вбиває бажання працювати. Плюс ці операції призводять до додаткових витрат», – зазначає фахівець.

За словами Іноземцева, найголовніше питання, що хвилює Москву, – скасування обмежень на банківські операції. Все інше можна обійти, вони вже навчилися. 

«Нагадаю, що коли Джо Байден в грудні 2023 року заявив, що США будуть відключати китайські банки від операцій з доларом, якщо ті допомагають торгівлі з Росією, то торгівля впала на третину за три місяця. Щоправда, Байден так жоден банк і не відключив, але сама ця погроза подіяла. І оцей психологічний та економічний ефект «зачумленості» російської фінансової системи лишається істотним», – зазначає економіст. 

Нагадаємо, Владислав Іноземцев належить до тих експертів, які не вірять, що нинішній стан російської економіки настільки катастрофічний, аби призвести до умиротворення Кремля.

Також економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки. Російський експерт закликає українців не плекати ілюзії, що російська економіка скоро «загнеться». В інтервʼю «Главкому» він підкреслює, що «військовий допінг» штучно підтримує зростання ВВП на рівні 3%, але без нього темпи зростання впали б до нуля. Попри це, економіка Росії наразі не на межі колапсу: державний борг і бюджетний дефіцит контрольовані, а історичні приклади – як-от США під час Другої світової війни показують, що набагато вищі витрати не обов’язково ведуть до кризи.

Теги: росія санкції економіка путін іноагент

