Зеленський наказав модернізувати систему розподілу дронів та стратегію захисту неба

Глава держави доручив, аби більше підрозділів були забезпечені необхідною кількістю дронів

Президент України Володимир Зеленський доручив першому віцепремʼєр-міністру Михайлу Федорову разом з міністром оборони Денисом Шмигалем та командуванням Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський розповів, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача йшлося про фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у війська. За його словами, є критика безпосередньо з підрозділів щодо розподілу дронів.

«Доручив першому віцепремʼєр-міністру разом з міністром оборони України та командуванням наших Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів, щоб більше підрозділів могли бути забезпечені необхідною кількістю дронів», – каже він

Крім того, президент доручив Генеральному штабу разом з Міністерством оборони на наступну Ставку пропрацювати зміни до нашої стратегії захисту неба. «І представити, що необхідно зробити додатково, щоб дати більше можливостей нашим підрозділам як у захисті інфраструктури, так і в захисті фронтових позицій», – зазначив очільник України.

Нагадаємо, російські загарбники намагаються обходити українські захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі. Обладнання для наведення ударних дронів розміщується на житлових будинках.

«Фактично на дахах звичайних пʼятиповерхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити «шахеди» на обʼєкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді», – зазначив очільник України.

До слова, Росія у війні проти України щодня застосовує ударні БпЛА. Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що разом із цим РФ збільшує виробництво дронів.