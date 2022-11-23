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Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях: Зеленський про рішення Європарламенту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях: Зеленський про рішення Європарламенту
фото: Офіс президента

Зеленський закликав притягнути до відповідальності РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Європарламенту про визнання Росії спонсоркою-тероризму. Про це Зеленський написав у Твіттер.

«Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі», – написав Зеленський.

Нагадаємо, Європарламент проголосував за визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. За відповідну резолюцію проголосували сьогодні у Страсбурзі. Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

У документі Європарламент визнав, що Росія здійснює «невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру» в Україні, в результаті чого загинули тисячі людей. На окупованих територіях агресори проводять «страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства», додається в резолюції. Було також згадано про масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, а також напади на маріупольський театр та залізничний вокзал Краматорська.

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Теги: Володимир Зеленський

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