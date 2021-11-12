Росія погрожує Україні через закон про перехідний період та скаржиться на Францію та Німеччину

Париж і Берлін запевняли Москву, що закон не буде прийнятий

Лавров намагається злякати українців

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що якщо Україна прийме закон про перехідний період, то Москва вважатиме, що Київ вийшов з Мінських угод. Він також відзначив високі темпи підготовки схвалення законопроєкту Верховною Радою. Про це повідомляє ТАСС.

«Проєкт закону про засади державної політики перехідного періоду, який був внесений Урядом України... Якщо цей закон буде прийнятий, Київ тим самим проголосить вихід із мінського комплексу заходів», – цитує агентство Лаврова.

Лавров зазначив, що у Верховній Раді процес схвалення законопроєкту йде повним ходом. При цьому він нагадав обіцянку Франції та Німеччини щодо цього документа. За його словами, Париж і Берлін запевняли Москву, що зроблять все для того, щоб цей закон не був прийнятий.

«Але ніяких дій з того часу прийнято не було», – додав російський міністр.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін сказав, що набуття чинності внесеного українським Кабміном до Верховної Ради законопроєкту про перехідний період на Донбасі означатиме односторонній вихід Києва з Мінських домовленостей.

Нагадаємо, 9 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про основи державної політики перехідного періоду» (зареєстровано за №5844).

Законопроєкт передбачає, що вибори на деокупованих територіях України можуть проводитися тільки в разі можливості забезпечення недопущення протиправного втручання у виборчий процес, зокрема з боку Російської Федерації.

Згідно із законопроєктом, серед умов проведення виборів – дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі, а також дотримання виборчих прав внутрішньо переміщених осіб. Законопроєкт передбачає, що вибори на цих територіях можливі при забезпеченні свободи передвиборної агітації, рівного доступу до засобів масової інформації та відновлення українського теле- і радіомовлення, вільного обігу українських друкованих засобів масової інформації.

Одна з вимог законопроєкту – безпечні умови діяльності і безперешкодна участь у виборчому процесі офіційних спостерігачів, зокрема від Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), інших міжнародних організацій та іноземних держав.

Документ пропонує ввести в законодавство такі терміни, як «перехідний період», «деокуповані території», «тимчасова окупація», «окупаційні сили і окупаційні служби Російської Федерації», «контактна лінія», закріплення на законодавчому рівні за Російською Федерацією статусу «держави-агресора».

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