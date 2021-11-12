Смерть українських військових, ексміністр під підозрою. 12 листопада за хвилину

12 листопада під Попасною від підриву загинули підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв

На Луганщині загинули двоє військових, ЄС може розглянути нові санкції проти Білорусі, у Росії вже почали складати «сценарії» вторгнення в Україну

Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин

У Росії вже почали складати «сценарії» вторгнення РФ в Україну. При чому російські «фахівці» з міжнародних справ заявляють, що зараз напад РФ виглядає «малоймовірним», але існує два сценарії, за яких «можливе проведення Москвою військової операції на українській території». Ці два сценарії озвучив генеральний директор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов.

На Луганщині загинули двоє військових 79-ї десантно-штурмової бригади

У районі Попасної Луганської області під час виконання бойового завдання загинули двоє військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади – підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв.

Ексміністра енергетики Демчишина підозрюють у контрабанді вугілля

Слідчі Служби безпеки та Держбюро розслідувань вручили підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України, який обіймав цю посаду з 2014 до 2016 року.

У відомстві заявили, що підозру оголошено за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

Ім'я міністра СБУ не вказує, однак у цей період посаду обіймав Володимир Демчишин.

Монастирський представив тимчасового керівника ДСНС

Сьогодні, 12 листопада, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС Сергія Крука, який до цього очолював Головне управління ДСНС у Рівненській області.

Країни ЄС схвалять нові санкції проти Білорусі

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу можуть розглянути нові санкції проти Білорусі вже 15 листопада. Очікується, що вони схвалять затверджений європейськими послами пакет обмежень проти режиму Олександра Лукашенка.

Київський завод «Електронмаш» продано за майже мільярд гривень

У рамках великої приватизації було продано київський завод «Електронмаш». Завод придбали за майже мільярд гривень, що у 14 разів вище стартової ціни, свідчать дані аукціону на «Прозорро.Продажі».

За даними держреєстру Мін'юсту, розмір статутного капіталу «Лортен груп» складає 100 грн. Компанія зареєстрована у 2018 році. Основний вид діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна. Бенефіціар компанії – Пічевський Олег Анатолійович.

Прем’єр Грузії відкинув усі прохання Зеленського щодо Саакашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.