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    Російські бомбардувальники наблизились до східного кордону України – ЗСУ

    Літаки агресора наблизились до зони АТО на Донбасі
    Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляє, що військові літаки Росії під час тренувань української авіації вилетіли з аеродромів, максимально наблизившись до східного кордону України. Про це повідомляється на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ у соцмережі Facebook. «15 лютого під час проведення тренувань з
    • Сьогодні, 19:11
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    Літаки агресора наблизились до зони АТО на Донбасі

    Командування Повітряних сил Збройних сил України заявляє, що військові літаки Росії під час тренувань української авіації вилетіли з аеродромів, максимально наблизившись до східного кордону України. Про це повідомляється на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ у соцмережі Facebook.

    «15 лютого під час проведення тренувань з протиповітряної оборони ЗСУ силами і засобами Повітряних сил ЗС України було зафіксовано активізацію дій повітряної компоненти Повітряно-Космічних Сил Росії, вздовж східного повітряного кордону України», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що винищувальна та бомбардувальна авіації Росії здійснювала вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки з максимальним наближенням до державного кордону України та лінії розмежування.

    Наразі коментарів російської сторони немає.

    Росія АТО Донбас ЗСУ літак військові Facebook
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