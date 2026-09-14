Кравченко: Я підписав підозру директору НАБУ

Кравченко заявив, що впевнений у матеріалах провадження та готовий їх оприлюднити

Генпрокурор заявив, що рішення ухвалив на підставі матеріалів кримінальних проваджень

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, рішення було ухвалене на підставі матеріалів, зібраних у межах кримінальних проваджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

«Щоб не бути голослівним, опираючись на зібрану доказову базу, я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу», – сказав Кравченко у відеозверненні.

За словами генпрокурора, Кривоноса підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні, яке нібито мало створити підстави для уникнення відповідальності в суді.

Кравченко заявив, що впевнений у матеріалах провадження та готовий їх оприлюднити.

Окремо генпрокурор повідомив про ще одну підозру, яка, за його словами, стосується близької до керівника САП особи. Він заявив, що йдеться про можливий вплив на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозицію неправомірної вигоди та сприяння в ухиленні від мобілізації.

Кравченко пов'язав ці кримінальні провадження з операцією «Карфаген». За його версією, ця операція була спрямована не лише проти нього, а й на отримання доступу до матеріалів проваджень щодо керівників та працівників НАБУ і САП.

«Її справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП. А після цього – усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах», – заявив він.

Генпрокурор також стверджує, що під час обшуків у службових приміщеннях Офісу генпрокурора представники НАБУ та САП отримали доступ до захищених законом матеріалів проваджень, частину документів та електронних даних було скопійовано.

За словами Кравченка, Офіс генпрокурора нині здійснює процесуальне керівництво у десятках кримінальних проваджень, у яких розслідуються можливі тяжкі та особливо тяжкі злочини працівників НАБУ і САП.

Кравченко заявив, що раніше його нібито намагалися переконати не підписувати підозри, зокрема пропонуючи гарантії недоторканності. Він також закликав Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка подати у відставку.

Варто нагадати, що генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про подання заяви про звільнення. Він попросив президента України та Верховну Раду прийняти його відставку.