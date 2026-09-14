Росіяни за тиждень пошкодили 25 закладів освіти та 15 лікарень: деталі від МВС

«Тисячі дронів, авіабомби та ракети росіяни запустили здебільшого по цивільних обʼєктах»

Понад 1300 виїздів на ліквідацію наслідків російських ударів за тиждень здійснили рятувальники та поліцейські. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

«Житлові квартали, торговельні центри, автозаправні станції та обʼєкти залізниці. Тисячі дронів, авіабомби та ракети росіяни запустили здебільшого по цивільних обʼєктах. Їхня мета – терор та унеможливлення нормального життя», – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, зафіксовано за тиждень понад 1000 значно пошкоджених обʼєктів – звичайні житлові будинки. Також обстріли українських регіонів понівечили 25 закладів освіти, 15 лікарень, два десятки АЗС.

«На ліквідацію наслідків кожного такого обстрілу залучені десятки наших працівників: рятувальники, слідчі поліції, патрульні, гвардійці. Регулярно працюють кінологічні розрахунки, вибухотехніки, психологи, виїжджають мобільні сервісні центри МВС», – наголосив Вигівський.

Нагадаємо, 14 вересня російська терористична армія вдарила керованою авіабомбою по Ізюму на Харківщині. Серед поранених є немовля.

До слова, у Конотопському районі ввечері 13 вересня внаслідок ворожого удару дроном загинув енергетик. Ще один працівник, 50-річний електромонтер, отримав поранення.