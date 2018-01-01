  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    Розвідка США прогнозує дочасні вибори в Україні

    У США вважають, що в Україну можуть статися потрясіння, якими може скористатись Росія
    Національна розвідка США опублікувала доповідь про поточну ситуацію та можливі загрози в Україні. Про це йдеться у доповіді директора Національної розвідки США Дена Коутса «Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США». У документі йдеться про чинники, які загрожують економічному відродженню України і можуть потенційно
    • Сьогодні, 10:43
    • Розсилка
    Ден Коутс
    Ден Коутс

    У США вважають, що в Україну можуть статися потрясіння, якими може скористатись Росія

    Національна розвідка США опублікувала доповідь про поточну ситуацію та можливі загрози в Україні. Про це йдеться у доповіді директора Національної розвідки США Дена Коутса «Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США».

    У документі йдеться про чинники, які загрожують економічному відродженню України і можуть потенційно призвести до змін у її закордонній політиці.

    «Незадоволення населення темпом реформ, погіршення стандартів життя, думка про те, що корупція посилюється, та загострення політичних протистоянь напередодні запланованих президентських та законодавчих виборів у 2019 році можуть призвести до дочасних виборів», - йдеться у доповіді.

    «Лідери опозиції спробують скористатись незадоволенням населення, щоб послабити президента України Петра Порошенка та правлячу коаліцію напередодні виборів 2019 року», - вважає Коутс.

    Читайте також: Еквілібристи. З ким і коли стартуватимуть вибори Порошенка

    розвідка Росія США вибори Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ