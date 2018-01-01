Розвідка США прогнозує дочасні вибори в Україні

У США вважають, що в Україну можуть статися потрясіння, якими може скористатись Росія

Національна розвідка США опублікувала доповідь про поточну ситуацію та можливі загрози в Україні. Про це йдеться у доповіді директора Національної розвідки США Дена Коутса «Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США». У документі йдеться про чинники, які загрожують економічному відродженню України і можуть потенційно



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Ден Коутс

У США вважають, що в Україну можуть статися потрясіння, якими може скористатись Росія

Національна розвідка США опублікувала доповідь про поточну ситуацію та можливі загрози в Україні. Про це йдеться у доповіді директора Національної розвідки США Дена Коутса «Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США».

У документі йдеться про чинники, які загрожують економічному відродженню України і можуть потенційно призвести до змін у її закордонній політиці.

«Незадоволення населення темпом реформ, погіршення стандартів життя, думка про те, що корупція посилюється, та загострення політичних протистоянь напередодні запланованих президентських та законодавчих виборів у 2019 році можуть призвести до дочасних виборів», - йдеться у доповіді.

«Лідери опозиції спробують скористатись незадоволенням населення, щоб послабити президента України Петра Порошенка та правлячу коаліцію напередодні виборів 2019 року», - вважає Коутс.

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