Саакашвілі про Смолія: подав у відставку, то й подав



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За словами Михайла Саакашвілі, більшість людей дізналися про те, що існує Смолій з новиною про його відставку

Саакашвілі стверджує, що не бачив конфлікту між Зеленським та Смолієм

Експрезидент Грузії та голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що не бачив особисто суперечки президента України Володимира Зеленського та керівника НБУ Якова Смолія.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Ведуча спитала, чи був Саакашвілі свідком перепалки Зеленського та Смолія під час засідання Національної ради реформ.

«Я цієї суперечки точно не бачив. Чесно кажучи, я навіть не помітив, щоб глава Нацбанку був на цій Нацраді, тому що він слова не подав і пропозиції не штовхав. Більш того, більшість людей, при всій повазі до Смолія, дізналися про те, що існує такий Смолій – глава Нацбанку, з новиною про його відставку. Більшість людей цим не цікавляться і, можливо, це на краще. Подав у відставку, то й подав. Нічого страшного в цьому нема. У нас набагато ширші проблеми, ніж Нацбанк», – заявив Саакашвілі.

До слова, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

Рада розгляне відставку Смолія у п'ятницю, 3 липня.

У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.