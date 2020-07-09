«Сумно і неприйнятно». Президент Грузії розкритикувала спортсмена за перехід у російський клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Торніке Шенґелія уже приміряв форму Центрального спортивного клубу армії РФ Світлина - БК ЦСКА (Москва)

Саломе Зурабішвілі сказала те, на що не наважиться жоден високопоставлений чиновник в Україні

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала форварда своєї національної збірної з баскетболу Торніке Шенґелію за перехід в російський ЦСКА з Москви.

«Для мене, як президента Грузії, сумне і неприйнятне рішення капітана баскетбольної збірної Грузії про перехід в московський ЦСКА», - написала пані Зурабішвілі у себе в «Фейсбуку».

Нагадаємо, що за шість років російсько-української війни у клуби сусідньої держави перейшло десятки українських спортовців. Із них публічного осуду дочекався лише футболіст Ярослав Ракицький, якого після переходу в пітерський «Зеніт» перестали викликати до лав національної збірної України.