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    «Сумно і неприйнятно». Президент Грузії розкритикувала спортсмена за перехід у російський клуб

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    Торніке Шенґелія уже приміряв форму Центрального спортивного клубу армії РФ - «Сумно і неприйнятно». Президент Грузії розкритикувала спортсмена за перехід у російський клуб
    Торніке Шенґелія уже приміряв форму Центрального спортивного клубу армії РФ
    Світлина - БК ЦСКА (Москва)

    Саломе Зурабішвілі сказала те, на що не наважиться жоден високопоставлений чиновник в Україні

    Президент Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала форварда своєї національної збірної з баскетболу Торніке Шенґелію за перехід в російський ЦСКА з Москви.

    «Для мене, як президента Грузії, сумне і неприйнятне рішення капітана баскетбольної збірної Грузії про перехід в московський ЦСКА», - написала пані Зурабішвілі у себе в «Фейсбуку».

    Нагадаємо, що за шість років російсько-української війни у клуби сусідньої держави перейшло десятки українських спортовців. Із них публічного осуду дочекався лише футболіст Ярослав Ракицький, якого після переходу в пітерський «Зеніт» перестали викликати до лав національної збірної України.

     Читайте також: Ракицький: Там вся країна співає гімн. Давайте я затягну Лепса, а на полі здуюся
    Грузія баскетбол Саломе Зурабішвілі Ярослав Ракицький спорт поза політикою БК ЦСКА (Москва) Торніке Шенґелія
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