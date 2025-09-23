Головна Країна Політика
search button user button menu button

Садовий про знайдену прослушку: «Якщо ці розмови стануть публічними, це недобре»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Садовий про знайдену прослушку: «Якщо ці розмови стануть публічними, це недобре»
Прослуховувальний апарат було знайдено в одному з телефонів на робочому столі мера
скріншот з відео Садового

За словами міського голови, у його кабінеті побували глава уряду, спікер парламенту та іноземні гості

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що перед виявленням прослуховувального пристрою у його кабінеті побували прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, спікер парламенту Руслан Стефанчук та багато іноземних гостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю політика «Українській правді».

«Якщо ці розмови стануть публічними, це недобре. Хоча ми, чесно кажучи, нічого там такого особливого не говорили», – зазначив він.

За словами Садового, кабінет міського голови є режимним об’єктом і Державна служба охорони перевіряє його перед тим, як туди заходять високоповажні особи, українці та іноземці. Так було перед зустріччю зі спікером і прем'єр-міністеркою.

Мер нагадав, що прослуховувальний апарат було знайдено в одному з телефонів на робочому столі.  «Знайшли в підставці до цього телефона, яка одночасно виконувала функцію зарядного пристрою. Я тим телефоном рідко користувався, але буквально день-два перед тим, як це все стало публічним, спробував ним подзвонити, і він чомусь погано працював. Тому передав апарат нашим фахівцям, щоб вони подивилися, що там не так. Вони й виявили прослуховувальний пристрій. Я так розумію, що він працював саме на записування всього того, що обговорювалося в кабінеті», – каже він.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Як пояснив міський голова Львова, пристрій був вмонтований не досить якісно. І ніхто не може підтвердити, що було певне рішення суду, яке б дозволило прослуховувати кабінет. Нині пристрій опечатали співробітники СБУ й віддали його на експертизу.

«Я все одно буду знати, хто це зробив і для чого це зробили; чи буде це публічно, чи буде це непублічно. Тому що в Україні неможливо сховати інформацію. Рано чи пізно хтось признається, чи там десь ляпне язиком», – додав Садовий.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій. Його вдалося помітити під час ремонту, оскільки, за словами мера, телефон почав останнім часом несправно працювати.

Читайте також:

Теги: Андрій Садовий прослуховування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мобільний пристрій, у якому було знайдено прослушку
Садовий заявив про знайдений прослуховувальний пристрій у своєму кабінеті
17 вересня, 16:30
Пошкоджений будинок у населеному пункті Вирики у Польщі через уламок російського дрона
Садовий дав пораду Польщі після російської атаки
10 вересня, 19:48
Уламки збитих ракет та дронів влучили в цивільний склад
Летіло 60 дронів та 10 ракет. Садовий розповів про наслідки обстрілу Львова
10 вересня, 09:31

Політика

Уряд планує залучати 2500 мобілізованих щомісяця
Уряд планує залучати 2500 мобілізованих щомісяця
Садовий про знайдену прослушку: «Якщо ці розмови стануть публічними, це недобре»
Садовий про знайдену прослушку: «Якщо ці розмови стануть публічними, це недобре»
Візит Зеленського до Нью-Йорка: стала відома програма
Візит Зеленського до Нью-Йорка: стала відома програма
Уповноважений президента з питань санкцій розказав, які тепер стосунки України з Китаєм
Уповноважений президента з питань санкцій розказав, які тепер стосунки України з Китаєм
Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом
Президент України провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом
Зеленський та патріарх Варфоломій обговорили деструктивний вплив російської церкви
Зеленський та патріарх Варфоломій обговорили деструктивний вплив російської церкви

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua