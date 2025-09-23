Садовий про знайдену прослушку: «Якщо ці розмови стануть публічними, це недобре»

За словами міського голови, у його кабінеті побували глава уряду, спікер парламенту та іноземні гості

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що перед виявленням прослуховувального пристрою у його кабінеті побували прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, спікер парламенту Руслан Стефанчук та багато іноземних гостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю політика «Українській правді».

«Якщо ці розмови стануть публічними, це недобре. Хоча ми, чесно кажучи, нічого там такого особливого не говорили», – зазначив він.

За словами Садового, кабінет міського голови є режимним об’єктом і Державна служба охорони перевіряє його перед тим, як туди заходять високоповажні особи, українці та іноземці. Так було перед зустріччю зі спікером і прем'єр-міністеркою.

Мер нагадав, що прослуховувальний апарат було знайдено в одному з телефонів на робочому столі. «Знайшли в підставці до цього телефона, яка одночасно виконувала функцію зарядного пристрою. Я тим телефоном рідко користувався, але буквально день-два перед тим, як це все стало публічним, спробував ним подзвонити, і він чомусь погано працював. Тому передав апарат нашим фахівцям, щоб вони подивилися, що там не так. Вони й виявили прослуховувальний пристрій. Я так розумію, що він працював саме на записування всього того, що обговорювалося в кабінеті», – каже він.

Як пояснив міський голова Львова, пристрій був вмонтований не досить якісно. І ніхто не може підтвердити, що було певне рішення суду, яке б дозволило прослуховувати кабінет. Нині пристрій опечатали співробітники СБУ й віддали його на експертизу.

«Я все одно буду знати, хто це зробив і для чого це зробили; чи буде це публічно, чи буде це непублічно. Тому що в Україні неможливо сховати інформацію. Рано чи пізно хтось признається, чи там десь ляпне язиком», – додав Садовий.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій. Його вдалося помітити під час ремонту, оскільки, за словами мера, телефон почав останнім часом несправно працювати.