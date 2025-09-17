Садовий заявив про знайдений прослуховувальний пристрій у своєму кабінеті

В одному з телефонів, яким політик спілкується, було знайдено прослуховувальний пристрій

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови.

За словами Садового, в одному з телефонів, яким він «спілкується з різними поважними людьми», було знайдено прослуховувальний пристрій. Його вдалося помітити під час ремонту, оскільки, за словами мера, телефон почав останнім часом несправно працювати.

«У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав «виснути», віддали в ремонт – результат бачите», – написав мер.

Політик наголосив, що йому невідомо для чого пристрій було вмонтовано. Він закликав Службу безпеки провести перевірку, аби зʼясувати усі деталі.

До слова, 16 січня 2024 року у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда». Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники СБУ.