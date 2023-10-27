«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід

Датчик був виявлений під час перевірки всіх машин канцелярії на наявність вибухонебезпечних предметів

Розслідування інциденту з «жучком» в авто кортежу президента Польщі «веде на схід»

Розслідування щодо виявленого в машині президента Польщі Анджея Дуди «жучка» довело, що до інциденту могли бути причетні «іноземні служби». Про це пише видання Rzeczpospolita.

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Як зазначається, видання дізналося, що прослуховуючий пристрій в авто кортежу Дуди виявила не Служба державної охорони Польщі, як повідомлялось раніше, а прикордонники під час огляду в аеропорту Катовіце-Пижовіце в червні цього року.

Після цього в Сілезькому відділі боротьби з організованою злочинністю та корупцією прокуратури в Катовіце розпочали розслідування в цій справі. Публічно його не коментують, але, за даними польських ЗМІ, йдеться про незаконне отримання інформації.

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Як пише Rzeczpospolita, розслідування інциденту з «жучком» в авто кортежу президента «веде на схід», оскільки приблизно в той же час – 28 червня – відбувся останній візит Дуди в Україну. Незрозуміло, чому пристрій тоді не виявили співробітники Служби держохорони, йдеться в матеріалі.

«Якщо в ході слідства підтвердиться східний слід, це означає, що його встановили, наприклад, росіяни та їхні служби. Якби це було правдою, ми б мали вкрай небезпечну ситуацію», – заявило пов’язане зі спецслужбами джерело видання.

Водночас багаторічний працівник канцелярії президента Польщі на умовах анонімності повідомив виданню й іншу версію подій. Раніше в авто, якими користувались співробітники канцелярії нижчого рангу, встановлювали локатори, аби контролювати їхнє використання в службових цілях.

«Може, в цьому випадку правда виявиться банальною, і знайдений локатор – це не більше, ніж демонтований пристрій багаторічної давнини?» – допускає співрозмовник видання.

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Як повідомлялося, в одному з лімузинів, які належать канцелярії президента Польщі Анджея Дуди, виявлено датчик стеження.