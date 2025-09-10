Садовий дав пораду Польщі після російської атаки

Пошкоджений будинок у населеному пункті Вирики у Польщі через уламок російського дрона

Садовий: Не можна вірити, що російські шахеди просто так залетіли до Польщі 19 разів

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до польських партнерів після російської атаки на Польщу. Він наголосив, що Москва не робить нічого випадково. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Садового в Telegram.

«Маю одну пораду для наших польських друзів. Її ніхто не питав, але варто сказати вголос. Ми, українці, знаємо з власного досвіду – Росія ніколи нічого не робить випадково. Це імперія, суть якої – воювати, вбивати, грабувати, захоплювати нові території і в часи короткого перепочинку знову готуватись до нової війни», – йдеться у дописі.

Садовий додав: «Тому не можна вірити, що російські шахеди просто так залетіли до Польщі 19 разів. Єдине правильне рішення – єднатись довкола справедливості, здорового глузду і людських цінностей. Лише маючи кулак можна відбити атаку. І ми зробимо це разом з усім цивілізованим світом».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації.

Також міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький проведуть переговори у середу. Зустріч запланована на тлі російської атаки безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі.