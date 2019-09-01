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    Політика

    СБУ розслідує 61 епізод через заходи суден у порти Криму

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    СБУ розслідує 61 епізод через заходи суден у порти Криму

    По факту порушень суднами порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окупований Крим відкрито чотири провадження

    Управління Служби безпеки України в АР Крим розслідує 61 епізод про порушення суднами правил в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію Криму.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру АР Крим.

    «На даний час в провадженні слідчих СВ ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим перебуває 4 кримінальних провадження, в яких розслідується 61 епізод про факти порушень суднами (понад 600) різних країн порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію України - півострів Крим, процесуальне керівництво у яких здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим, - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше у Мінінфраструктури повідомили, що з часу окупації півострова Росією їм вдалося зафіксувати понад 800 суден під прапорами інших країн, які заходили до портів Криму.

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