СБУ знову допитала Саакашвілі

На допиті були проведені всі заплановані слідчі дії

Служба безпеки України завершила допит колишнього президента Грузії, лідера політичної партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. На допиті, якій стосувався справи про дестабілізацію ситуації в Україні, політик був близько двох годин. [READ_MORE] Саакашвілі не спілкувався з журналістами, однак його адвокат Руслан Чорнолуцький



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Фото з відкритих джерел Міхеїл Саакашвілі

На допиті були проведені всі заплановані слідчі дії

Служба безпеки України завершила допит колишнього президента Грузії, лідера політичної партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

На допиті, якій стосувався справи про дестабілізацію ситуації в Україні, політик був близько двох годин.

Саакашвілі не спілкувався з журналістами, однак його адвокат Руслан Чорнолуцький заявив, що були проведені всі заплановані слідчі дії.

«Оформлений протокол. Міхеїл Саакашвілі надав як свої пояснення, так і заперечення», – сказав адвокат.

Раніше повідомлялося, 26 липня 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прибічників. 25 жовтня Саакашвілі заявив, що отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства та планує оскаржити це рішення у суді.

1 листопада Управління ДМС в Київській області ухвалило рішення «Про відмову Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту».

Саакашвілі звернувся з позовом до суду, в якому просить визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМСУ щодо розгляду скарги на рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

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