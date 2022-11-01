Данілов назвав ідеолога руйнування інфраструктури України

Данілов: «Україна поіменно знає, хто і за що на РФ має відповісти»

Заступник глави адміністрації президента країни-агресорки Сергій Кирієнко є головним ідеологом і лобістом російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Він пояснив, що раніше Кирієнко працював в «Росатомі» і тому добре розбирається в сфері енергетики. «Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник АП РФ Сергій Кірієнко, який по роботі в «Росатомі» добре розуміється на сфері енергетики. Україна поіменно знає, хто і за що на РФ має відповісти», – написав Данілов.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги 31 жовтня зранку російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.