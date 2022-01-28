Секретарем Охтирської міської ради обрано проросійську депутатку від ОПЗЖ

Більшості охтирчан Вікторія Булах відома як очільниця Охтирського міського комітету Компартії України

Секретарем Охтирської міської ради обрано депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Вікторію Булах. Про це повідомляється на сайті міськради.

За це рішення проголосувало 19 місцевих обранців.

Вікторія Булах подякувала за довіру Охтирському міському голові Павлу Кузьменку, своїм однопартійцям та керівнику регіональної організації ОПЗЖ, першому заступнику голови обласної ради Олександру Стрельченку, який був присутнім на пленарному засіданні.

«Посада секретаря міської ради означає, що треба багато працювати, треба знаходити порозуміння з усіма депутатами, не дивлячись на політичні переконання. Я вже не перший рік працюю в органах місцевого самоврядування. Обиралася депутатом Верховної Ради України. Тож знаю роботу не лише на місцях, але й законодавчо. Упевнена, що мій досвід допоможе у роботі. Буду працювати з депутатами від усіх політичних партій на благо громади міста», – сказала у своєму виступі Вікторія Булах.

Також вона зазначила, що це не її особиста перемога, а всієї команди, бо з кожним днем до ОПЗЖ все більше зростає довіра громадян.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що більшості охтирчан Вікторія Володимирівна відома як очільниця Охтирського міського комітету Компартії України. Була народним депутатом від КПУ в 7 скликанні Верховної Ради(2012 -2014).

В своїй біографії сама Вікторія Володимирівна зазначила, що була з 2007 року по 15.07.2020 року членом ЦК Компартії України, членом бюро обласного комітету Комуністичної Партії України, першим секретарем Охтирського міського комітету Комуністичної Партії України.