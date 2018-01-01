«Ще одна революція доб'є Україну»: Ляшко закликав владу об'єднати країну

Ляшко підкреслює, що зараз політики повинні модернізувати країну, а не шукати власної вигоди

Чергова революція доб’є країну. Таку думку висловив лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Про це Олег Ляшко заявив у інтерв’ю виданню «Сегодня». Лідер РПЛ переконаний, зараз політики повинні шукати способи об’єднати українців. «Запас міцності українців вичерпано. Сьогодні треба зшивати країну. Протистояння,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Ляшко

Ляшко підкреслює, що зараз політики повинні модернізувати країну, а не шукати власної вигоди

Чергова революція доб’є країну. Таку думку висловив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Про це Олег Ляшко заявив у інтерв’ю виданню «Сегодня». Лідер РПЛ переконаний, зараз політики повинні шукати способи об’єднати українців.

«Запас міцності українців вичерпано. Сьогодні треба зшивати країну. Протистояння, чвари, взаємопоборювання приведуть до знищення держави, як це було на початку ХХ століття. Нещодавно ми відзначали сторіччя революції і відновлення української державності. Чим тоді закінчилось? Пересварилися: Скоропадський виносив Грушевського, потім Петлюра виносив Скоропадського, врешті усі виявилися по закордонах, а гору взяли більшовики. Як наслідок – Голодомор, репресії, мільйони вбитих українців. Все через те, що тодішні політики не змогли поставити інтереси держави вище власної дупи – кожен хотів примоститись у те чи інше крісло», - підкреслив Ляшко.

Народний депутат підкреслив, що зараз політики повинні модернізувати країну, а не шукати власної вигоди.

«Наші політики борються за місце на кладбищі – це все чим вони займаються. А треба витягувати країну вперед, оновлювати її і робити сучасною. Ілон Маск «Теслу» у космос запустив, китайці два роки тому запустили квантовий супутник, а зараз випробовують автомобілі без управління людини. Туреччина колись була у боргах, як у шовках, а зараз у них ні однієї копійки заборгованості перед МВФ, Польща відмовилась від кредиту МВФ у 10 мільярдів євро, бо у них зараз нормальна економічна ситуація. А ми дороги не можемо відремонтувати між Тернополем і Дубно, чи Херсоном і Миколаєвом, і зерном торгуємо замість продукції. Із 60 мільйонів тон зібраних зернових 40 мільйонів продали за копійки. А треба ставити агропереробку у селі і продавати булочки, макарони чи хоча б борошно», - підсумував Ляшко.