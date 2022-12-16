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Що потрібно Україні для перемоги у війні з Росією: роз'яснення Порошенка

Юрій Лящук
glavcom.ua
Що потрібно Україні для перемоги у війні з Росією: роз'яснення Порошенка
Україна більше потрібна НАТО, аніж навпаки
фото з відкритих джерел

Порошенко заявив, що багато росіян підтримують Путіна і тому несуть відповідальність за воєнні злочини в Україні

Перемогою для України може стати не лише звільнення усіх територій, але й вступ до НАТО. Причому, за його словами, зараз Україна навіть більше потрібна НАТО, аніж навпаки. Таку заяву зробив пʼятий президент України Петро Порошенко в інтервʼю «Голосу Америки».

«Путін використовує енергетику як зброю, внаслідок чого бідні країни платять більше грошей за енергію. Він використовує продовольство як зброю. Пів мільярда людей у всьому світі можуть померти голодною смертю. Путін використовує проблему біженців як зброю. Путін все використовує як зброю. І нам потрібний спосіб захистити світ від Путіна, депутінізувати його», – заявив Порошенко.

На запитання про те, чи лежить відповідальність за війну лише на Путіні, Порошенко відповів, що багато росіян підтримують Путіна і тому несуть відповідальність за воєнні злочини в Україні разом з ним.​

«Нам потрібно обмежити вплив Росії у світі, зупинити вплив Росії на прем’єр-міністрів, зупинити вплив Росії на неурядові організації, зупинити вплив Росії на засоби масової інформації, які фінансуються російським лобі. Саме це має стати інструментом, який ми можемо задіяти, щоб не дозволити Путіну використати демократичний механізм для підриву демократичного процесу у світі. Тому що Україна бореться не лише за свою територію, Україна бореться не лише за свій народ, Україна бореться за свободу, демократію, за весь західний світ, а Путін зараз каже: ОК, та що там Україна, ми воюємо з НАТО, ми воюємо з англосаксами. Ми воюємо з вами. Ось чому це був би найефективніший спосіб зупинити Путіна. Дайте грошей, дайте зброю – і українські військові зроблять свою справу», – додав Порошенко.

Раніше Дмитро Кулеба пояснив, коли варто починати переговори з Росією.

Нагадаємо, триває 296 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

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Теги: Петро Порошенко росія НАТО війна Україна

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