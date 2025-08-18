Сибіга: Україна робить все, щоб не допустити Будапешту №2

Сибіга вважає, що Україна має стати більш самодостатньою, аби не залежати від партнерів

Радники з питань національної безпеки напрацьовують пункти гарантій безпеки для України, щоб не допустити Будапешту №2. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на презентації Програми діяльності уряду, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Гарантії безпеки повинні бути дієвими, тому що ми маємо гіркий досвід. На рівні радників з питань нацбезпеки ведеться робота, напрацьовуються пункти гарантій безпеки для України», – відповів Сибіга.

Міністр додав, що треба також говорити про пакет стримування, тому що РФ має розуміти наслідки подальшої агресії. За словами Сибіги, Україна має стати більш самодостатньою, аби не залежати від партнерів.

Також міністр прокоментував можливість територіальних поступок та розповів про червоні лінії у переговорному процесі. За його словами, принципова позиція України не змінилась: «Крим – це Україна. Також не може бути обмеження щодо кількості наших Збройних сил».

Зі свого боку міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що РФ завжди буде загрозою для країни. Найкращою гарантією він назвав сильні Збройні сили. За словами Шмигаля, армія повинна бути контрактною та професійною.

«Вона не буде швидко зменшуватися після завершення війни. Ми зараз вираховуємо, який контингент має лишитися після завершення війни», – наголосив він.

Нагадаємо, у 1994 році було підписано Будапештський меморандум. Міжнародну угоду підписали Україна, Росія, Велика Британія та США. Меморандум передбачав надання Україні гарантій безпеки у відповідь на її відмову від ядерної зброї.

У березні 2025 року Угорщина запропонувала перетворити Україну на «буферну зону» між ЄС та Росією. Міністр Угорщини у справах Європейського Союзу заявив, що країна може функціонувати як буферна зона лише за умови досягнення консенсусу між ключовими міжнародними гравцями.