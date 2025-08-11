Головна Світ Політика
Трамп повинен змусити Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів – Венс

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Венс заявив, що США намагаються досягти хоч «відносного миру» в Україні
фото: REUTERS/Kent Nishimura

Венс знов наголосив, що американці втомилися від війни в Україні

Президент США Дональд Трамп близький до досягнення миру та повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю віцепрезидент США Джей Ді Венса для Fox News.

«Зараз ми перебуваємо на етапі, коли, відверто кажучи, намагаємося розібратися з графіком та іншими подібними речами, щоб ці три лідери могли сісти за стіл переговорів і обговорити закінчення цього конфлікту», – відзначив він.

Венс наголосив, що США намагаються знайти такий шлях до хоча б «відносного миру», який влаштував би як Україну, так і росіян. Але він додав, що, ймовірно, жодна зі сторін конфлікту не буде задоволеною.

«Ми, звичайно, будемо розмовляти з українцями. Я насправді розмовляв з українцями сьогодні вранці. Марко досить багато з ними спілкувався. Ми будемо продовжувати цей діалог, але, по суті, це питання, в якому президент повинен змусити президента Путіна і президента Зеленського сісти за стіл переговорів, щоб вирішити свої розбіжності. Ми, звичайно, засуджуємо вторгнення, яке відбулося», – додав Венс.

Віцепрезидент США також знов наголосив, що американці втомилися від війни в Україні та не хочуть продовжувати відправляти свої гроші на цей конфлікт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці 15 серпня. Він заявив, що відбудеться «деякий обмін територіями» в рамках мирної угоди.

Президент України Володимир Зеленський відповів йому, що українці дарувати свою землю окупанту не будуть. Він наголосив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

Лідери ЄС також зробили спільну заяву щодо слів Трампа. Вони наголосили, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни.

Теги: Дональд Трамп Джей Ді Венс переговори Україна росія Володимир Зеленський путін

