Глава держави планує обговорити з Трампом питання щодо ЗАЕС

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Глава держави планує обговорити з Трампом питання щодо ЗАЕС
Зеленський планує обоворити з Трампом питання щодо ЗАЕС на зустрічі в США
фото: Володимир Зеленський / Facebook

Очільник держави назвав ще кілька тем, які планує розглянути на зустрічі

На зустрічі, яка відбудеться у неділю, 28 грудня у Флориді Володимир Зеленський обговорить із Дональдом Трампом питання щодо Запорізької атомної електростанції. Цими деталями Володимир Зеленський поділився під час онлайнового спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

За словами очільника держави, він обговорить з президентом США ситуацію щодо Запорізької атомної електростанції, яка нині залишається в частині Запоріжжя, яка окупована Росією та під контролем армії РФ. Крім цього, Володимир Зеленський планує обговорити питання Донбасу на зустрічі у Флориді. «Ми будемо обговорювати і Донбас, і Запорізьку станцію. Ми будемо обговорювати, безумовно, й інші питання», – сказав Володимир Зеленський.

Також глава держави прокоментував зазначені у пунктах плану умови щодо нашої армії. «Якщо чесно, що стосується армії, то те, що закріплено зараз в наших домовленостях, я все це відповідно відкрито сказав. Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована. Для нас це гарантія безпеки. І американська сторона нас чує», – зазначив президент.

Нагадаємо, що російський Ростехнадзор видав ліцензію на експлуатацію першого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції строком на 10 років. У російських структурах заявили, що отримання ліцензії є частиною процесу інтеграції Запорізької АЕС у правове поле РФ. У 2026–2027 роках Росія планує видати ліцензії ще на п’ять енергоблоків – з другого по шостий.

Також повідомлялося, що  президент України Володимир Зеленський розповідав, як зараз просувається робота над планом щодо миру в Україні. За його словами план готовий на 90%. Також президент заявив, що з США планується обговорення питання відновлення України.  

Нагадаємо, як глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією.  Розмова з президентом, в якій брав участь головний редактор «Главкома». На зустрічі президент Зеленський вперше пояснив кожен з 20 пунктів мирної угоди

Теги: Донбас Дональд Трамп Володимир Зеленський Запорізька АЕС атомна енергетика

