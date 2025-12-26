Головна Країна Політика
Росія використовує Білорусь, аби обходити українську ППО – президент

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Росія використовує Білорусь, аби обходити українську ППО – президент
За словами глави держави, ворожі безпілотники летять повітряним простором Білорусі, аби їх не вдалося перехопити українським БпЛА
фото: depositphotos.com

Зеленський зазначив, що Білорусь допомагає російським дронам обходити рубежі перехоплювачів

Російські ударні безпілотники летять через територію Білорусі, аби обходити українську ППО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

Глава держави розповів, що провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яка була повністю присвячена дронам та лініям захисту. Зеленський, коментуючи повітряну атаку на Ковель, заявив, що Білорусь допомагає російським дронам обходити рубежі перехоплювачів.

«Так само ми говорили і про Ковель. Є проблема те, що вони («шахеди» – «Главком») бачать наші рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, і білоруській землі. І технічно завдяки Білорусі також», – пояснив він.

За словами президента, це «серйозне питання», яке потребує відповіді. Зеленський повідомив, що він поставив завдання, про виконання яких доповідатимуть під час наступного засідання Ставки.

Нагадаємо, у грудні Агенція оборонних закупівель передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу. Перехоплювачі дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет.

Як повідомлялося, Україна спільно зі США почала виробляти дрони-перехоплювачі. Раніше Зеленський заявив про значне зростання результатів роботи цих БпЛА.

До слова, у матері Bloomberg йдеться, що Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових дронів.

Теги: Білорусь Володимир Зеленський безпілотник

