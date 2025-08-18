Сибіга різко відповів на скарги Сійярто та дав йому пораду

Сибіга відповів Сійярто, який поскаржився на Україну через нафтоперекачувальну станцію

Міністр нагадав колезі, що саме Росія не хоче закінчувати війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порадив угорському колезі Петеру Сійярто скаржитись Москві на перебої з постачанням енергоресурсів, а не Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у соцмережі Х.

Раніше Сійярто звинуватив Україну на нафтопровід, який веде до Угорщини. За його словами, це призвело до припинення постачання нафти до країни.

У відповідь Сибіга нагадав колезі, що саме Росія розпочала війну проти України та не хоче її закінчувати.

«Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва є ненадійним партнером. Попри це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги та погрози своїм друзям у Москві», – заявив Сибіга.

Нагадаємо, 13 серпня українські військові завдали удару по низці важливих об'єктів окупантів. У Брянській області було уражено стратегічну нафтоперекачувальну станцію «Унєча».

Було зафіксовано ураження та масштабну пожежу в районі будівлі підпірної насосної станції. Також пролунали вибухи в районі резервуарного парку та ділянки розміщення насосів.

Наступного дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна завдала удару по важливій розподільчій станції нафтопроводу «Дружба» у Брянській області. Він заявив, що цей нафтопровід постачає нафту до Угорщини і є ключовим для енергетичної безпеки країни.

Також Сійярто звинуватив ЄС у спробах усунути уряди Угорщини, Сербії та Словаччини. Міністр вважає, що, на його думку, Євросоюз перестав бути фактором світової політики.