Сибіга різко відповів на скарги Сійярто та дав йому пораду

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
фото: МЗС України/Facebook

Міністр нагадав колезі, що саме Росія не хоче закінчувати війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порадив угорському колезі Петеру Сійярто скаржитись Москві на перебої з постачанням енергоресурсів, а не Києву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у соцмережі Х.

Раніше Сійярто звинуватив Україну на нафтопровід, який веде до Угорщини. За його словами, це призвело до припинення постачання нафти до країни.

У відповідь Сибіга нагадав колезі, що саме Росія розпочала війну проти України та не хоче її закінчувати.

«Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва є ненадійним партнером. Попри це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги та погрози своїм друзям у Москві», – заявив Сибіга.

Нагадаємо, 13 серпня українські військові завдали удару по низці важливих об'єктів окупантів. У Брянській області було уражено стратегічну нафтоперекачувальну станцію «Унєча».

Було зафіксовано ураження та масштабну пожежу в районі будівлі підпірної насосної станції. Також пролунали вибухи в районі резервуарного парку та ділянки розміщення насосів.

Наступного дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна завдала удару по важливій розподільчій станції нафтопроводу «Дружба» у Брянській області. Він заявив, що цей нафтопровід постачає нафту до Угорщини і є ключовим для енергетичної безпеки країни.

Також Сійярто звинуватив ЄС у спробах усунути уряди Угорщини, Сербії та Словаччини. Міністр вважає, що, на його думку, Євросоюз перестав бути фактором світової політики.

