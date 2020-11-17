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    Політика

    Шокін висловив побоювання через можливу помсту Байдена

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    Шокін висловив побоювання через можливу помсту Байдена

    Шокін також нагадав про отруєння ртуттю в вересні 2019 року в Греції

    Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін висловив побоювання через можливу помсту кандидата на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена в разі його перемоги на виборах.

    Про це повідомляє «Час.News».

    За словами Шокіна, політик буде мстити через розслідування діяльності його сина Хантера Байдена на Україну в складі керівництва фірми Burisma.

    «Все, що я робив на посаді генпрокурора, було справедливим і обґрунтованим. Однак, не приховую, у мене є побоювання щодо Байдена», - заявив він.

    Шокін також нагадав про отруєння ртуттю в вересні 2019 року в Греції. Він зазначив, що підозрює Джо Байдена в причетності до інциденту.

    «Я можу припускати (підкреслюю – лише припускати), що Байден може бути до цього причетний. Хоча ніяких доказів немає. І, цілком ймовірно, я помиляюся у своїх припущеннях. Однак, спостерігаючи за ним, його виступами в ЗМІ, я все ж його побоююся», - додав колишній генпрокурор України.

    Як повідомлялося, ще у травні 2020 року суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов’язав відкрити справу через «неправомірне втручання» колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

    Раніше Шокін заявляв, що у 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Гантер.

     Читайте також: Містер президент Джо Байден. Історія перемог над собою і Трампом

    Теги: США отруєння розслідування
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