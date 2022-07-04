Частина території Луганщини все ще під контролем ЗСУ

На Луганщині інфраструктуру росіяни зруйнували на 90%

У районі Білогорівки тривають бої

Невелика частина території Луганської області, попри окупацію, все ще залишається під контролем українських військових. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«Тримаємо оборону невеличкої частини Луганщини, аби наші військові встигли побудувати захисні редути. У районі Білогорівки тривають бої», – зазначив він.

Що стосується територій, які обороняли ЗСУ, інфраструктуру росіяни зруйнували на 90%. Відновленню не підлягають 60% будинків. За словами Гайдая, загарбники не відновлять водо- та газопостачання, забезпечити міста електроенергією вони можуть лише частково.

Раніше Гайдай повідомив, що на Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти.

Нагадаємо, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

До слова, український журналіст та боєць ЗСУ Кирило Сазонов пояснив ситуацію з відступом українських військових з міста Лисичанська.