  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Частина території Луганщини все ще під контролем ЗСУ
рус
    Події в Україні

    Частина території Луганщини все ще під контролем ЗСУ

    &nbsp;На Луганщині інфраструктуру росіяни зруйнували на 90% - Частина території Луганщини все ще під контролем ЗСУ
     На Луганщині інфраструктуру росіяни зруйнували на 90%
    фото: Генштаб ЗСУ

    У районі Білогорівки тривають бої

    Невелика частина території Луганської області, попри окупацію, все ще залишається під контролем українських військових. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

    «Тримаємо оборону невеличкої частини Луганщини, аби наші військові встигли побудувати захисні редути. У районі Білогорівки тривають бої», – зазначив він.

    Що стосується територій, які обороняли ЗСУ, інфраструктуру росіяни зруйнували на 90%. Відновленню не підлягають 60% будинків. За словами Гайдая, загарбники не відновлять водо- та газопостачання, забезпечити міста електроенергією вони можуть лише частково.

    Раніше Гайдай повідомив, що на Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти.

    Нагадаємо, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

    До слова, український журналіст та боєць ЗСУ Кирило Сазонов пояснив ситуацію з відступом українських військових з міста Лисичанська.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 4 липня
    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна військові Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Частина території Луганщини все ще під контролем ЗСУ