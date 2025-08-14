Головна Світ Соціум
Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Волгограді

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Волгограді
Унаслідок влучання ударних безпілотників на заводі виникли сильні пожежі
фото: Генштаб ЗСУ

На нафтопереробному заводі спалахнула масштабна пожежа після атаки 

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу, який належить ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка». Удар по об'єкту, який забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами, було завдано підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки МО України та інших складових Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб України.

Унаслідок влучання ударних безпілотників на заводі виникли сильні пожежі. Детальні наслідки вогневого ураження наразі уточнюються.

Волгоградський НПЗ є найбільшим виробником пального у Південному федеральному окрузі рф, щорічно переробляючи понад 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. Завод виробляє дизель, бензин та авіапальне, що є критично важливими для логістики збройних сил Росії.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Волгоград зазнав масованої атаки безпілотників, ціллю яких став місцевий нафтопереробний завод. Повідомляється, що зафіксовано кілька влучань, після яких на підприємстві спалахнула сильна пожежа, видима за десятки кілометрів. Над містом здійнявся потужний стовп диму. 

В аеропорту Волгограда ввели план «Килим», зупинивши прибуття та відправлення рейсів. Також спостерігалися перебої в роботі мобільного зв’язку, особливо на півночі, півдні та в центрі міста.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку, але заявив, що «усі дрони збили». Попри це, пожежа на НПЗ змусила екстрені служби терміново проводити гасіння. 

Раніше ми писали, що у ніч на 3 серпня Росію продовжують атакувати безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово.

Другий день поспіль у російських містах лунають вибухи. Цієї ночі під удар вже потрапив Вороніж, а наразі відомо про атаку Кстово та Сочі.

Зазначається, що у Кстово у Нижньогородській області щось дуже сильно горить у районі НПЗ, одному з найбільших у Росії. Раніше в області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Крім того, серія вибухів пролунала у Сочі, після цього виникли пожежі. Дронами була атакована нафтобаза в Адлері (один з мікрорайонів в Адлерському районі міста Сочі – «Главком»). Наразі там сталося сильне загорання.

Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив удар і пожежу на нафтобазі в Адлері. За його словами, загорівся паливний резервуар, уламки знову зачепили будівлі в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній. 

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

У місті Пенза було завдано удару по підприємству АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор»», що відіграє значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави.

Також в Пензі крім АТ «ПО «Електроприбор»» в черговий раз був уражений «Радиозавод», який виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.

Теги: нафта Генштаб росія

