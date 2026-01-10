Головна Країна Політика
«Всі будуть воювати з усіма». Відомий філософ оцінив ймовірність Третьої світової

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Мирослав Маринович вважає загрозу Третьої світової війни цілком реальною
фото: Діана Делюрман

Маринович: «Ймовірність активної фази Третьої світової війни є дуже реалістичною»

Сучасне суспільство, яке має за плечима історію воєн, втрачає свої цінності та бачення ризиків. Це та ще низка аспектів роблять можливість початку Третьої світової війни доволі реалістичною. Такою думкою поділився в інтерв’ю «Главкому» філософ, колишній дисидент та політв’язень Мирослав Маринович.

«Неминучим стає момент, коли всі будуть воювати з усіма, як сталося всередині XX століття. Тому для мене ймовірність активної фази Третьої світової війни є дуже реалістичною. І через зіткнення егоїзмів, і через розмиття колишнього спільного бачення спільних ризиків», – сказав Мирослав Маринович. Таку думку філософ пояснює тим, що останнім часом суспільство Америки та Заходу трансформувалося.

«Складається враження, що правила цивілізації, яка виросла на повоєнній платформі цінностей, що її сформували християнські демократи – Конрад Аденауер, Альчіде де Гаспері, Роберт Шуман – хтось переніс на іншу платформу. І цінності вже інші, хоча ми саме заради них хотіли повернутися в Європу», – розповів Маринович. Колишній дисидент вважає, що одними з причин ймовірного початку Третьої світової війни в наш час є зникнення згаданих цінностей та спалах й зіткнення егоїстичних національних та особистих інтересів. Наприклад, спалах егоїстичних інтересів США, Угорщина та інших держав. Також Мирослав Маринович згадав Дональда Трампа та назвав його прикладом особистого егоїзму.

В інтерв'ю «Главкому» Мирослав Маринович також розповідав, чому не варто сподіватися на те, що можна відгородитися ровом від агресивного сусіда, як українська влада втратила контакт з суспільством та чому забороняти московську церкву в Україні нема сенсу.

Нагадаємо, історик та професор Львівського католицького університету Ярослав Грицак в інтервю «Главкому» склав тривожний прогноз: Загроза Третьої світової війни цілком реальна.  

Теги: війна Європа Мирослав Маринович

