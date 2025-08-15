Сійярто звинуватив ЄС у спробах усунути уряди Угорщини, Сербії та Словаччини

Сійярто: В Центральній Європі відбуваються жорсткі дестабілізаційні дії та спроби зовнішнього втручання проти патріотичних урядів Словаччини, Угорщини та Сербії

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив, що ЄС прагне поставити на місце їхніх урядів своїх маріонеток

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Європейський Союз нібито намагається скинути уряди кількох країн. За його словами, Брюссель нібито незадоволений владою в Угорщині, Словаччині та Сербії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сіярто на його сторінці у Facebook.

У своїй публікації Сіярто зазначив, що, на його думку, ЄС перестав бути фактором світової політики. Як аргумент міністр навів відсутність європейських лідерів на переговорах між Росією та США в Алясці.

«Це явно дратує основних ліберальних політичних діячів, у результаті чого зростає тиск на уряди, які виступають за мир, дотримуються національних інтересів і не підкоряються Брюсселю. Сьогодні, як ніколи, очевидно, що в Центральній Європі відбуваються жорсткі дестабілізаційні дії та спроби зовнішнього втручання проти патріотичних урядів Словаччини, Угорщини та Сербії», – написав угорський міністр.

Він також додав, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нібито відкрито підтримує угорську опозиційну партію «Тиса».

Сіярто стверджує, що ЄС прагне «усунути уряди, які виступають за мир, є патріотичними та відстоюють національні інтереси, щоб на їхнє місце поставити своїх маріонеток».

Міністр обговорив ситуацію зі своїми колегами – Юраєм Бланаром зі Словаччини та Марко Джурічем із Сербії. За його словами, усі вони погодилися, що «в умовах грубих спроб зовнішнього втручання слід ще активніше відстоювати суверенітет та мир».

Нагадаємо, у Сербії відбулася серйозна ескалація політичної кризи – антиурядові протести проти президента Александра Вучича переросли у прямі сутички з його прихильниками. Це сталося після понад дев’яти місяців безперервних акцій протесту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AP.

У північному місті Новий-Сад прихильники глави держави неодноразово кидали фаєри в демонстрантів біля офісу правлячої Сербської прогресивної партії. У відповідь протестувальники розбили вікна будівлі, яку швидко оточили підрозділи поліції з боротьби з заворушеннями.

Раніше ми писали, що чинний президент Сербії Александар Вучич, який керує країною з 2017 року, більше не збирається переобиратися на новий термін. Про це, як пише «Главком», політик заявив в Белграді після зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, повідомляє видання Kurir.

«Я політичний ветеран, я більше не можу балотуватися в президенти, і мені не спадає на думку змінювати конституцію, щоб продовжувати балотуватися. Я не диктатор, яким ви мене представляєте в австрійських ЗМІ, я завершу свою президентську кар’єру за півтора року», – сказав Вучич австрійському журналісту.