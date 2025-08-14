Головна Світ Політика
Угорщина звинуватила Україну в ударі по нафтопроводу «Дружба»

Угорщина звинуватила Україну в ударі по нафтопроводу «Дружба»
Очільник МЗС Угорщини закликав Україну припинити атаки на «маршрути енергопостачання до Угорщини»
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що цей нафтопровід постачає нафту до Угорщини і є ключовим для енергетичної безпеки країни

Угорщина звинуватила Україну в ударі по важливій розподільчій станції нафтопроводу «Дружба» у Брянській області РФ. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму Facebook. Він зазначив, що «вночі Україна здійснила безпілотний удар» по цьому об’єкту, передає «Главком».

Сійярто підкреслив, що Угорщина наразі є головним постачальником електроенергії для України і без її підтримки енергетична безпека України могла б стати нестабільною. У цьому контексті міністр висловив обурення через нібито чергову атаку України на нафтопровід «Дружба», який постачає нафту до Угорщини та відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної безпеки його країни.

Очільник МЗС Угорщини закликав Україну припинити атаки на «маршрути енергопостачання до Угорщини» і не ставити під загрозу енергетичну безпеку держави.

Раніше ми писали, що в ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи Збройних Сил України, Головного управління розвідки та інших складових Сил оборони завдали удару по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, у Брянській області рф було уражено стратегічну нафтоперекачувальну станцію «Унєча». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб України.

Внаслідок атаки зафіксовано ураження та масштабну пожежу в районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку та ділянки розміщення насосів. Детальна інформація щодо наслідків удару наразі уточнюється.

Нагадаємо, Угорщина пропонує українцям стратегічну співпрацю, а не остаточну інтеграцію в ЄС через побоювання бути втягнутими у війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Орбан опублікував у пості фрагмент власного інтерв'ю угорському телеканалу, де він розповів про відносини з Україною. «Угорщина пропонує стратегічну співпрацю з Україною – прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах, а не незворотну інтеграцію. Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком», – заявив він.

Політик заявив, що не бачить в українцях ворогів, однак між Україною та Європейським Союзом має бути впорядкована співпраця.

