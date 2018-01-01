Січень Луценка: зарплата більше 300 тис. грн після відпочину на Сейшелах
- Сьогодні, 18:21
-
Розсилка
Інформацію про суму зарплати Луценка надали у Генпрокуратурі
Генеральний прокурор Юрій Луценко отримав за січень зарплату у розмірі 324 тис. 479 грн. Про це повідомили у Генпрокуратурі.
Оклад Луценка склав 37 тис. грн. Зарплату вказано з урахуванням надбавок, доплат, премії та матеріальної допомоги.
Після утримання податків і зборів Луценко отримав 261 тис. 206 грн.
Раніше повідомлялося, що родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з видом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного з найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має).
Увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся орієнтовно у щонайменше 52 тисячі євро.
Сам Луценко в коментарі назвав відпочинок «не надмірним» і таким, «що собі дозволяє середній клас».