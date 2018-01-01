Січень Луценка: зарплата більше 300 тис. грн після відпочину на Сейшелах

Інформацію про суму зарплати Луценка надали у Генпрокуратурі

Генеральний прокурор Юрій Луценко отримав за січень зарплату у розмірі 324 тис. 479 грн. Про це повідомили у Генпрокуратурі. Оклад Луценка склав 37 тис. грн. Зарплату вказано з урахуванням надбавок, доплат, премії та матеріальної допомоги. Після утримання податків і зборів Луценко отримав 261 тис. 206 грн. [READ_MORE] Раніше повідомлялося,



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Фото з відкритих джерел Юрій Луценко

Інформацію про суму зарплати Луценка надали у Генпрокуратурі

Генеральний прокурор Юрій Луценко отримав за січень зарплату у розмірі 324 тис. 479 грн. Про це повідомили у Генпрокуратурі.

Оклад Луценка склав 37 тис. грн. Зарплату вказано з урахуванням надбавок, доплат, премії та матеріальної допомоги.

Після утримання податків і зборів Луценко отримав 261 тис. 206 грн.

Раніше повідомлялося, що родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з видом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного з найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має).

Увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся орієнтовно у щонайменше 52 тисячі євро.

Сам Луценко в коментарі назвав відпочинок «не надмірним» і таким, «що собі дозволяє середній клас».