Сили оборони України завдали серії нищівних ударів по стратегічних об’єктах ворога

Лариса Голуб
Географія успішних уражень досягла Каспійського моря та Краснодарського краю
фото: Головнокомандувач ЗСУ
Одним із найважливіших результатів операції стало успішне полювання на військовий флот окупантів у Дагестані

Упродовж 17-го та в ніч на 18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії нищівних ударів по стратегічних об’єктах російських окупантів як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу Російської Федерації. Зокрема, географія успішних уражень досягла Каспійського моря та Краснодарського краю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне зведення головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

Повідомляється, що підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Одним із найважливіших результатів операції стало успішне полювання на військовий флот окупантів у Дагестані.

«Уражено протидиверсійний катер проєкту «Грачонок» у районі Каспійська (республіка Дагестан, РФ). Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами», – йдеться у повідомленні.

Паралельно українські воїни влаштували масований «блекаут» для російської безпілотної авіації, знищивши одразу кілька центрів координації дронів.

«Також уражено пункти управління дронів противника у районах Роздольного та Шевченка на Донеччині, Дворічного Харківської області, Кам’янського Запорізької області, а також Карнатного Брянської області РФ. Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у Піддубному Донецької області. А також в Ольгиному Херсонської області», — звітують військові.

Генеральний штаб також оприлюднив верифіковані дані щодо результатів попередніх точкових ударів. Зокрема, підтверджено серйозні втрати російської авіації на військовому летовищі в Краснодарському краї.

«Підтверджено, що 16 травня 2026 року внаслідок ураження аеродрому «Єйсь» у Краснодарському краї РФ знищено вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200. Окрім того, підтверджено, що 16 травня 2026 року уражено станцію контролю повітряного простору у Лєсному (Брянська обл., РФ)», – повідомляють військові.

Не менш результативними виявилися атаки по логістиці та протиповітряній обороні загарбників на окупованих українських землях.

«За результатами уточнення результатів попередніх заходів підтверджено, що 17 травня 2026 року уражено вузол зв’язку у Мирному в окупованому Криму, зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у Західному на окупований території Луганської області та ешелон з пально-мастильними матеріалами у Федорівці на окупований території Донецької області», – звітують військові.

«Главком» писав, що підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по району логістичного забезпечення російських окупаційних військ на Донеччині. Російська база розташовувалася приблизно за 20 кілометрів на південний схід від Покровська. 

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України розгромили групу російських загарбників поблизу міста Часів Яр Донецької області. Повідомляється також, що понад 20 російських військових відкрито рухалися пішки з боку тимчасово окупованого Бахмута. Українська аеророзвідка вчасно виявила рух ворожої колони. Після цього артилерія та ударні дрони злагоджено відпрацювали по живій силі противника.

