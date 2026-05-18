Масований російський удар по Дніпру. Зеленський назвав завдання України

Президент заявив, що цього тижня Україна продовжить переговори з партнерами про антибалістичні системи

Російська Федерація використовує балістичні ракети для ударів по Україні, тому Європа має забезпечити надійний захист від цієї зброї. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

Глава держави розповів, що понад шість годин уночі тривала російська атака по Дніпру та області. Ракетним ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури.

«В області була під ударом енергетика, житлові будинки. Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі. Загалом були руйнування у восьми областях, і станом на зараз відомо про десятки поранених по країні, серед них діти», – каже він.

За словами президента, загалом окупанти застосували для обстрілу 524 ударних дрони і 22 ракети різних типів – балістичні та крилаті. Зеленський наголосив, що цього тижня триватимуть переговори з партнерами про антибалістичні системи.

фото: Борис Філатов

«Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз. Ми знову повторюємо: нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО вже зараз. Цей тиждень – робота з партнерами для посилення захисту життів. Дякую всім, хто вже працює над цим разом з Україною», – повідомив він.

Нагадаємо, від вечора 17 травня і до ночі 18 травня Росія не припиняла ударів по Дніпропетровській області – безпілотниками, «шахедами» та ракетами. Двоє людей загинули, є поранені. Близько 02:30 ракети вдарили по житловому кварталу Дніпра.

Наразі відомо про 18 поранених. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, серед постраждалих – дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні.

«Восьмеро людей госпіталізовані. Це чотири жінки та чотири чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу», – розповів він.

За попередніми даними через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. За словами міського голови Бориса Філатова, понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай.

До слова, російські окупанти атакували Одесу. Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє містян. Їм надано всю необхідну медичну допомогу.

За словами очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, у Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків: у триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі зруйновано одноповерховий будинок. Також через атаку пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садочка.