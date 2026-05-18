Головна Країна Політика
search button user button menu button

Масований російський удар по Дніпру. Зеленський назвав завдання України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Масований російський удар по Дніпру. Зеленський назвав завдання України
Окупанти застосували для обстрілу 524 ударних дрони і 22 ракети різних типів
фото: ДСНС
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Президент заявив, що цього тижня Україна продовжить переговори з партнерами про антибалістичні системи

Російська Федерація використовує балістичні ракети для ударів по Україні, тому Європа має забезпечити надійний захист від цієї зброї. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

Глава держави розповів, що понад шість годин уночі тривала російська атака по Дніпру та області. Ракетним ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури.

«В області була під ударом енергетика, житлові будинки. Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі. Загалом були руйнування у восьми областях, і станом на зараз відомо про десятки поранених по країні, серед них діти», – каже він.

За словами президента, загалом окупанти застосували для обстрілу 524 ударних дрони і 22 ракети різних типів – балістичні та крилаті. Зеленський наголосив, що цього тижня триватимуть переговори з партнерами про антибалістичні системи.

7 фото
На весь екран
фото: Борис Філатов

«Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз. Ми знову повторюємо: нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО вже зараз. Цей тиждень – робота з партнерами для посилення захисту життів. Дякую всім, хто вже працює над цим разом з Україною», – повідомив він.

Нагадаємо, від вечора 17 травня і до ночі 18 травня Росія не припиняла ударів по Дніпропетровській області – безпілотниками, «шахедами» та ракетами. Двоє людей загинули, є поранені. Близько 02:30 ракети вдарили по житловому кварталу Дніпра.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Наразі відомо про 18 поранених. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, серед постраждалих – дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні.

«Восьмеро людей госпіталізовані. Це чотири жінки та чотири чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу», – розповів він.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За попередніми даними через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. За словами міського голови Бориса Філатова, понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай.

До слова, російські окупанти атакували Одесу. Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє містян. Їм надано всю необхідну медичну допомогу.

За словами очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, у Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків: у триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі зруйновано одноповерховий будинок. Також через атаку пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садочка.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський обстріл озброєння Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вночі 14 травня російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками
Київ: через атаку РФ загинули 24 людини (оновлено)
15 травня, 08:22
За ніч 14 квітня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Головна ціль цього удару – Київ
Ця атака була потрібна Путіну саме сьогодні
14 травня, 09:15
Зеленський запевняв, що давно готовий до зустрічі з російським диктатором
Буданов зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна
11 травня, 18:40
Зеленський: На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло
Зеленський звернувся до нації у День пам’яті та перемоги
8 травня, 09:38
Зеленський: Обговорили європейський пакет підтримки
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії пакет підтримки Україні
4 травня, 11:33
21 людина дістала поранень
У Дніпрі двоє загиблих унаслідок нічної атаки (відео)
25 квiтня, 09:18
Президент зробив заяву про переговори
Відновлення мирних переговорів: Зеленський зробив заяву
22 квiтня, 19:28
Зеленський поговорив з Антоніу Коштою
Розблокування €90 млрд для України: Зеленський провів розмову з президентом Євроради
21 квiтня, 18:39
За словами президента, Україна готова до діалогу в будь-якому форматі
Зеленський назвав найшвидший сценарій завершення війни
20 квiтня, 23:52

Політика

Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування – Федоров
Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування – Федоров
Буданов: Україна готова навчати союзників методам сучасної війни
Буданов: Україна готова навчати союзників методам сучасної війни
Пішов із життя народний депутат Степан Кубів
Пішов із життя народний депутат Степан Кубів
Масований російський удар по Дніпру. Зеленський назвав завдання України
Масований російський удар по Дніпру. Зеленський назвав завдання України
Буданов передбачив долю Путіна
Буданов передбачив долю Путіна
Зеленський та перша леді у Биківні вшанували пам’ять жертв політичних репресій
Зеленський та перша леді у Биківні вшанували пам’ять жертв політичних репресій

Новини

Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua