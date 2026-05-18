Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового на Донеччині (відео)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Українські військові розгромили логістичний вузол та антени ворога на Покровському напрямку

Підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по району логістичного забезпечення російських окупаційних військ на Донеччині. Російська база розташовувалася приблизно за 20 кілометрів на південний схід від Покровська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відео бойової роботи.

Повідомляється, що ураження тилової інфраструктури загарбників було здійснено в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ. Операцію провели у тісній взаємодії з:

Командуванням Угруповання військ «Схід»

Силами безпілотних систем ЗСУ

Центром спеціальних операцій СБУ «Альфа».

Військовим вдалося ліквідувати важливі об'єкти окупантів:

Логістичний склад матеріально-технічного забезпечення, який ворог облаштував на території колишньої шахти.

Систему антен, розгорнуту росіянами на вершині місцевого терикону.

Сили оборони завдали комплексного вогневого ураження по району логістичного забезпечення російської армії, розташованого близько 20 км на південний схід від Покровська Донецької області pic.twitter.com/KXYNofPMhA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 18, 2026

«За наявною інформацією, мережа радіотехнічних приладів допомагала окупантам запускати та скеровувати ударні дрони «Молнія» по позиціях українських військових в районі Покровська, а також забезпечувала роботу інтернету окупантів у Покровську», – повідомляють військові.

«Главком» писав, що підрозділи Сил оборони України розгромили групу російських загарбників поблизу міста Часів Яр Донецької області. Повідомляється також, що понад 20 російських військових відкрито рухалися пішки з боку тимчасово окупованого Бахмута. Українська аеророзвідка вчасно виявила рух ворожої колони. Після цього артилерія та ударні дрони злагоджено відпрацювали по живій силі противника.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові.