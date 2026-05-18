glavcom.ua
Лариса Голуб
Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового на Донеччині (відео)
Знищення цього вузла суттєво підірве логістику та координацію дій штурмових груп ворога
фото: скрин з відео
Українські військові розгромили логістичний вузол та антени ворога на Покровському напрямку

Підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по району логістичного забезпечення російських окупаційних військ на Донеччині. Російська база розташовувалася приблизно за 20 кілометрів на південний схід від Покровська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відео бойової роботи.

Повідомляється, що ураження тилової інфраструктури загарбників було здійснено в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ. Операцію провели у тісній взаємодії з:

  • Командуванням Угруповання військ «Схід»
  • Силами безпілотних систем ЗСУ
  • Центром спеціальних операцій СБУ «Альфа».

Військовим вдалося ліквідувати важливі об'єкти окупантів:

  • Логістичний склад матеріально-технічного забезпечення, який ворог облаштував на території колишньої шахти.
  • Систему антен, розгорнуту росіянами на вершині місцевого терикону.

«За наявною інформацією, мережа радіотехнічних приладів допомагала окупантам запускати та скеровувати ударні дрони «Молнія» по позиціях українських військових в районі Покровська, а також забезпечувала роботу інтернету окупантів у Покровську», – повідомляють військові.

«Главком» писав, що підрозділи Сил оборони України розгромили групу російських загарбників поблизу міста Часів Яр Донецької області. Повідомляється також, що понад 20 російських військових відкрито рухалися пішки з боку тимчасово окупованого Бахмута. Українська аеророзвідка вчасно виявила рух ворожої колони. Після цього артилерія та ударні дрони злагоджено відпрацювали по живій силі противника.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові. 

