Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування – Федоров

Українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування

В Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу, яка успішно пройшла всі етапи випробувань і вже готова до використання на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.

«Продовжуємо розвивати українські high tech-рішення для фронту. Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування», – зазначив Федоров.

За словами міністра, процес створення та тестування нової зброї тривав 17 місяців. Вітчизняний боєприпас розроблений з нуля з урахуванням особливостей нинішнього повномасштабного конфлікту.

«Українська авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску», – пояснив Федоров.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 18, 2026

Міністр оборони також розкрив перші технічні та операційні деталі стосовно інтеграції бомби у Повітряні сили.

«Бойова частина – 250 кг. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни», – зазначив очільник оборонного відомства.

«Главком» писав, що Україна розпочала впровадження нового рівня «малої» протиповітряної оборони, заснованого на дистанційному керуванні дронами-перехоплювачами. рік тому через кластер Brave1 було ініційовано розвиток і тестування технології віддаленого управління такими системами. Наразі вже зафіксовано практичні результати їх застосування.

Нагадаємо, що Україна готує технологічний «сюрприз» для російських військ на фронті, а успішні переговори можливі лише за умови сили Збройних сил. Буданов підкреслив, що війна перейшла у фазу, коли просте нарощування кількості безпілотників вже не дає суттєвого ефекту. Обидві сторони фактично досягли межі у використанні нинішніх технологій управління дронами.