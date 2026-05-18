Головна Країна Політика
search button user button menu button

Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування – Федоров

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування – Федоров
Міноборони вже закупило першу експериментальну партію керованих авіабомб
фото: скрин з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування

В Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу, яка успішно пройшла всі етапи випробувань і вже готова до використання на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.

«Продовжуємо розвивати українські high tech-рішення для фронту. Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування», – зазначив Федоров.

За словами міністра, процес створення та тестування нової зброї тривав 17 місяців. Вітчизняний боєприпас розроблений з нуля з урахуванням особливостей нинішнього повномасштабного конфлікту.

«Українська авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску», – пояснив Федоров.

Міністр оборони також розкрив перші технічні та операційні деталі стосовно інтеграції бомби у Повітряні сили.

«Бойова частина – 250 кг. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни», – зазначив очільник оборонного відомства. 

«Главком» писав, що Україна розпочала впровадження нового рівня «малої» протиповітряної оборони, заснованого на дистанційному керуванні дронами-перехоплювачами. рік тому через кластер Brave1 було ініційовано розвиток і тестування технології віддаленого управління такими системами. Наразі вже зафіксовано практичні результати їх застосування.

Нагадаємо, що Україна готує технологічний «сюрприз» для російських військ на фронті, а успішні переговори можливі лише за умови сили Збройних сил. Буданов підкреслив, що війна перейшла у фазу, коли просте нарощування кількості безпілотників вже не дає суттєвого ефекту. Обидві сторони фактично досягли межі у використанні нинішніх технологій управління дронами.

Читайте також:

Теги: зброя війна Михайло Федоров Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська пропаганда промиває мізки дитячим та молодіжним організаціям
Як насправді працює російська машина з промивання мізків
5 травня, 19:19
Кожна деталь параду Путіна підкреслює, що ресурс «непереможності» повністю вичерпано
Путін в облозі власних страхів: що показав парад 9 травня
11 травня, 16:36
Каллас заявила про рішення щодо €90 млрд для України найближчої доби
Все вирішиться протягом доби. ЄС наблизився до €90 млрд для України
21 квiтня, 20:38
Фрідріх Мерц назвав війну в Україні «можливістю» для Європи
Канцлер Німеччини побачив позитив від війни в Україні
24 квiтня, 21:21
Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану
Через блокаду Ормузької протоки зростає ціна на нафту
27 квiтня, 05:16
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
28 квiтня, 01:29
Нині триває 1527-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2026 року
30 квiтня, 08:19
16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 травня, 00:00
Канадець Гі Буше тренує російський хокейний клуб «Авангард»
Канадський хокейний тренер, який працює в Росії, поскаржився на наліт дронів
11 травня, 16:14

Політика

Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування – Федоров
Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування – Федоров
Буданов: Україна готова навчати союзників методам сучасної війни
Буданов: Україна готова навчати союзників методам сучасної війни
Пішов із життя народний депутат Степан Кубів
Пішов із життя народний депутат Степан Кубів
Масований російський удар по Дніпру. Зеленський назвав завдання України
Масований російський удар по Дніпру. Зеленський назвав завдання України
Буданов передбачив долю Путіна
Буданов передбачив долю Путіна
Зеленський та перша леді у Биківні вшанували пам’ять жертв політичних репресій
Зеленський та перша леді у Биківні вшанували пам’ять жертв політичних репресій

Новини

Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua