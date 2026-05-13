Сили оборони знищили ворожу колону поблизу Часового Яру (відео)

Ворожу піхоту ліквідували бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила

Підрозділи Сил оборони України розгромили групу російських загарбників поблизу міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ «Схід»

«На підходах до Часового Яру підрозділи 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила у взаємодії з 427 бригадою безпілотних систем «Рарог» відпрацювали по піхоті противника», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що понад 20 російських військових відкрито рухалися пішки з боку тимчасово окупованого Бахмута. Українська аеророзвідка вчасно виявила рух ворожої колони. Після цього артилерія та ударні дрони злагоджено відпрацювали по живій силі противника.

Військові також оприлюднили відеокадри ураження окупантів. До огляду додали унікальні записи з камери GoPro, яка належала одному зі знищених російських солдатів. На цих кадрах можна оцінити реальні враження та паніку загарбників під час точного удару Збройних сил України.

«Главком» писав, що Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може тривати тривалий час. За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія задіяла значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

До слова, один із наймасованіших комбінованих ударів по критичній інфраструктурі цього року Росія завдала 3 квітня: тоді було задіяно понад п'ятсот ударних безпілотників та понад три десятки ракет різних типів.