Сили оборони уразили малий ракетний катер та мінний тральник окупантів

Нещодавно у Дагестані було уражено малий ракетний корабель, здатний запускати «Калібри»

Судна було атаковано у пункті базування «Каспійск»

У ніч проти 15 травня українські воїни уразили малий ракетний катер та мінний тральник російських військ у пункті базування «Каспійск». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Також було атаковано склади боєприпасів у районах Єпифанівки та Ровеньок, матеріально-технічних засобів у Райгородці на тимчасово окупованій території Луганської області, а також складу засобів РЕБ противника у Дмитрівці на тимчасово окупованій території Донеччини.

Крім того, захисники уразили радіолокаційну станцію МР-232 «Буссоль-С», оптико-електронний модуль в береговому посту технічної розвідки ФСБ та склад паливо-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Маріуполі.

Генштаб ЗСУ підтвердив нічне ураження нафтопереробного заводу «Рязанський» у Рязані. На території об’єкта зафіксовано масштабну пожежу.

Нагадаємо, у ніч проти 15 травня безпілотники атакували Рязань у Росії. Під удар потрапив нафтопереробний завод «Роснефти» – один із найбільших НПЗ країни, на території підприємства спалахнула пожежа.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, його було введено в експлуатацію в жовтні 1960 року. Потужність заводу становить близько 17-18 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє авіаційний гас, дизельне пальне та бензин різних марок.

До слова, у ніч на 7 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, у районі пункту базування «Каспійськ» уражено багатоцільовий малий ракетний корабель проєкту 22800 «Каракурт», який, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр».