Буданов: Україна готова навчати союзників методам сучасної війни

«Ми розвиваємось значно швидше, бо перебуваємо в стані війни…»

Україна готова ділитися із західними партнерами власним досвідом війни нового покоління та військовими технологіями. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в інтерв’ю британському виданню The Times.

За словами Буданова, Україна поступово переходить від статусу отримувача військової допомоги до експортера технологій та бойового досвіду. Він зазначив, що повномасштабна війна значно прискорила розвиток українського defense-tech сектору.

«Ми розвиваємось значно швидше, бо перебуваємо в стані війни… ми можемо ділитися цими знаннями», – сказав Буданов.

Окремо він звернув увагу на проблему сучасної протиповітряної оборони. За словами Буданова, Захід витрачає дорогі ракети на перехоплення дешевих дронів, тоді як виробництво ракет займає роки, а безпілотники можна збирати за лічені дні.

Керівник ОП наголосив, що Україна готова допомогти союзникам у побудові багаторівневих систем захисту. «Україна охоче простягне руку допомоги. Якщо вона не потрібна – ніхто нав'язувати не буде», – заявив він.

Раніше Кирило Буданов також повідомляо, що Україна працює над інтеграцією штучного інтелекту в бойові дрони.