ЗСУ та СБУ уразили два танкери тіньового флоту РФ у Новоросійську

Максим Бурич
Зеленський:Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту
фото: скріншот з відео

Зеленський: Українська далекобійність буде всебічно розвиватися

Сили оборони України завдали влучного удару по економічній та логістичній потужності агресора. В акваторії поблизу порту Новоросійськ були уражені два судна російського «тіньового флоту», які використовувалися для нелегального експорту нафти в обхід міжнародних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент України підтвердив успішне ураження двох ворожих танкерів на підходах до одного з найбільших нафтових портів Росії. Операція була проведена спільними зусиллями кількох родів військ та спецслужб.

«Дякую начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, контррозвідникам Служби безпеки України та нашим ВМС України за незмінно корисні результати», – розповів Зеленський.

Уражені судна входили до так званого «тіньового флоту», який Росія використовує для фінансування війни. Ці танкери працювали над перевезенням нафти.

«Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть», – підкреслив Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що розвиток далекобійних спроможностей України є пріоритетом.

«Українська далекобійність буде всебічно розвиватися – на морі, у небі та на землі», – резюмував президент.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня безпілотники атакували Ленінградську область у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+.

Мешканці кількох міст Ленінградської області чули характерні звуки прольоту БпЛА, що рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а також серію вибухів. Виникла пожежа. У мережі пишуть про ймовірну атаку на порти.

